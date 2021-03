Herrnburg

Ein 81-jähriger Mann aus Lübeck wurde am Mittwoch, 3. März, von Trickdieben bestohlen. Er wurde um die Mittagszeit auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Straße Am Bahnhof von einer Frau angesprochen, die angab nach einer Klinik zu suchen.

Opfer mit Stadtplan abgelenkt

Anhand eines Stadtplanes ließ sie sich den Wegzeigen. Nach dem Gespräch stellte der 81-Jährige fest, dass während dieser kurzen Zeit seine Geldbörse, die sich in der Jackentasche im Fahrzeug befand, gestohlen wurde.

Die Frau sowie einen Mann, der während des Gespräches auffallend häufig am Fahrzeug des Seniors vorbei lief, waren plötzlich nicht mehr auf dem Parkplatz. Der Geschädigte kann zu den beiden Personen lediglich angeben, dass die Frau ca. 170 cm groß war, kurze dunkle Haare hatte und mit Akzent sprach. Der Mann sei circa 172 cm groß gewesen, ebenfalls mit kurzen dunklen Haaren. Beide Personen seien dunkel gekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/ 7200 zu melden.

