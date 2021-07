Herrnburg/Hannover

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Herrnburg ist man mächtig stolz auf die Leistung, die einer der ehrenamtlichen Helfer und Retter jetzt in Hannover gezeigt hat. Tim Bielfeldt hat dort an den „Firefit Championships“ teilgenommen. Nach hervorragenden 2,12 Minuten hatte er das Ziel des Parcours erreicht und sich damit für die „FireFit Championships“-Europameisterschaft qualifiziert, die gleich drei Tage später ebenfalls in Hannover stattfand.

In 2,04 Minuten durch den EM-Parcours

Hier konnte sich der Herrnburger noch einmal verbessern und den Parcours in 2,04 Minuten absolvieren. Mit dieser starken Leistung hat er den 28. Platz von 44 seiner Altersklasse in Europa erreicht. „Da sind wir schon stolz“, sagt Wehrführer Oliver Boest. „Tim macht damit die Feuerwehr Herrnburg weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.“

Wettkämpfe seit 1994

Die „FireFit Championships“ sind ein Wettbewerb unter Feuerwehrleuten, basierend auf Brandbekämpfungsaufgaben in Notfallsituationen. Der Wettkampf wurde erstmals 1994 in Kanada ausgerichtet und findet in Deutschland unter anderem bei der Interschutz Messe statt.

19 Kilogramm Schlauch treppauf schleppen

Auf dem Parcours, den Tim Bielfeld in knapp über zwei Minuten bewältigte, musste er ein 19 Kilogramm schweres Schlauchpaket auf der Schulter einen zwölf Meter hohen Turm hinauftragen, was etwa vier bis fünf Etagen in einem Haus entspricht. Ein weiteres 19 Kilogramm schweres Schlauchpaket musste er dann an einem Seil den Turm hochziehen. „Mit dem Gewicht die Treppen hochzulaufen, war die größte Challenge für mich in dem Wettkampf“, sagt der 30-Jährige, der bei der Berufsfeuerwehr Lübeck arbeitet.

Das 19 Kilogramm schwere Schlauchpaket, schlauchte Feuerwehrmann Tim Bielfeldt. Quelle: Feuerwehr Herrnburg

Feuerwehrmann privat und im Beruf

„Ich bin zuerst in eine Freiwillige Feuerwehr eingetreten, um zu sehen, ob mir das Spaß macht. Dann habe ich das zu meinem Beruf gewählt“, sagt er und weil seine Mutter ihm geraten hat, jeden Tag eine gute Tat zu tun, ist er neben der Arbeit noch in die Freiwillige Feuerwehr Herrnburg eingetreten. Dort ist er Gruppenführer und Maschinist sowie Ausbilder für die Drehleiter.

Grenzen der eigenen Fitness testen

Mit Wettkämpfen wie der FireFit-Europameisterschaft verbindet er Feuerwehr und Sport. „Der Reiz ist, die eigene Fitness an die Grenzen zu treiben“, sagt Bielfeldt, der auch mit seinen Kameraden in Herrnburg trainiert. „Einige sind auch schon zu Treppenläufen mitgekommen. Da bin ich in Köln 39 Stockwerke und in Frankfurt sogar 62 Stockwerke in voller Montur mit Atemschutz hochgelaufen. Da habe ich aber 16 Minuten gebraucht“, berichtet der Feuerwehrmann aus Leidenschaft.

Kraft, Ausdauer und Tempo zählten

Bei der Europameisterschaft war das Treppensteigen nur die erste Disziplin. Danach ging es auf die Hammerschlag-Maschine, auf der mit einem schweren Vorschlaghammer ein Gewicht bewegt werden musste, um zum Beispiel den Durchbruch durch eine massive Haustür zu simulieren. Von dort rannte Tim Bielfeldt in einen 42 Meter langen Slalomparcours. Alles bis hierher und bis zum Ziel leisteten die Feuerwehrleute in ihrer kompletten Ausrüstung samt Atemschutzgerät.

Rennen, schleppen, schwitzen: Tim Bielfeldt und die anderen Teilnehmer trugen ihre komplette Ausrüstung mit Atemschutz. Quelle: Feuerwehr Herrnburg

Am Ende eine Rettung

Dann musste er einen C-Schlauch, in dem sich etwa 30 Liter Wasser befanden über eine Strecke von 23 Metern ziehen und dann mit einem Wasserstrahl ein vorgegebenes Ziel treffen. Dann ging es in den Bereich Menschenrettung. Tim Bielfeldt griff sich eine knapp 80 Kilogramm schwere Übungspuppe im Rautek-Griff, bei dem der Helfer dem Verunglückten von hinten unter die Arme fasst, dessen quer vor der Brust liegenden Unterarm des Verletzten mit beiden Händen und ihn so rückwärts aus einem Gefahrenbereich ziehen kann. 30 Meter betrug die Strecke, die Tim Bielfeldt so zurücklegen musste. Dann hatte er das Ziel erreicht.

Lob von den Feuerwehrkameraden

„Wir gratulieren Tim noch einmal ganz herzlich zu seiner hervorragenden Leistung und freuen uns mit ihm über seine Platzierung. Wir wünschen ihm auch für seine künftigen Wettkämpfe und Meisterschaften viel Kraft, Energie und Durchhaltevermögen“, verkünden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Herrnburg auch über ihre Internetseite.

Von Malte Behnk