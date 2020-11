Herrnburg

Sich nicht treffen, jede Infektion verhindern und trotzdem zusammen Sport treiben: Das gelingt Mitgliedern des Vereins „Sport und Freizeit Herrnburg“. Der SFH organisiert zahlreiche Trainings über ein Videokonferenzsystem.

Darüber freut sich die sechsjährige Isabell Popko, die seit über einem Jahr das Balletttanzen lernt. Sie sagt: „Schöner ist es im Vereinsheim, aber ich freue mich, dass es Moana über das Internet anbietet.“ Moana Kaletta leitet die Gruppe für Ballett und modernen Tanz. Isabells Mutter Consuela Popko findet es gut, dass das Training weitergeht. „Dieses Angebot ist richtig toll, sonst wären wahrscheinlich viele Ballettmädchen traurig“, sagt sie.

Anzeige

Onlinebasierte Alternativen

Zu Beginn des zweiten Lockdowns versprach der Vorstand es SFH den Mitgliedern: „Wie im Frühjahr werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, euch onlinebasierte Alternativen zu ermöglichen.“ Es gelte jetzt, durchzuhalten und alle Verordnungen zu befolgen, damit die Pandemie in den Griff zu bekommen ist.

Trainingsleiter Thomas Schönfelder zeigt im Vereinsheim Übungen, die die Gruppe „Sportmix für Erwachsene“ zu Hause nachmachen kann. Quelle: privat

Die SFH-Vorsitzende Anne Drefahl berichtet: „Alles, was wir online anbieten können, haben wir an den Start gebracht.“ Das sind die Erwachsenenkurse Aerobic und Fatburner, Zumba-Fitness, Zumba-Step, funktionelles Training und Sportmix. Nach Anne Drefahls Auskunft versucht der Verein, das Angebot zu erweitern.

Der SFH will seit seiner Gründung im Mai 1998 Sport für jedes Alter anbieten – gerade auch für Kinder und Jugendliche. Der Vorsitzende erklärt: „Wir wollen den Kindern viel bieten und einen Ausgleich schaffen.“ Der Verein habe aber auch eine Verantwortung für die Gesundheit der jungen Mitglieder. Hintergrund sind nach Anne Drefahls Auskunft auch die zahlreichen Infektionen in der benachbarten Hansestadt Lübeck und die Schließung einer Kindertagesstätte in Herrnburg vor einigen Wochen.

Zumba-Kids bekommen Videos

Zurzeit gestrichen sind das Kinderturnen, der Sportmix für Kinder und die Treffen der „Konfettis“ genannten Zirkusgruppe. „Die Zumba-Kids versorge ich mit Videos“, berichtet Anne Drefahl. Für einen Teil der Fußball-Sparte gibt’s Online-Zirkeltraining.

Die SFH-Vorsitzende Anne Drefahl leitete bereits im ersten Lockdown Onlinetrainings für die Mitglieder zu Hause. Quelle: privat

Der Spielbetrieb der jungen und erwachsenen Kicker ruht bis Ende des Jahres. Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands beschloss zu Beginn des zweiten Lockdowns, dass 2020 keine Begegnungen mehr ausgetragen werden. Damit will der Verband seinen Vereinen mit Blick auf die Pandemie Planungssicherheit für den Rest des Jahres geben. Das Führungsgremium einigte sich zudem darauf, Hallenturniere im kommenden Winter nicht zu genehmigen. Das gilt auch für den Verein in Herrnburg. Er gehört dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband an.

Überraschung für junge Fußballer

Jeder Spieler der E1-Mannschaft wurde jetzt an der Haustür mit einem Adventskalender und einem Fußballbuch überrascht – als Aufmunterung in einem herausfordernden Jahr nach dem Motto „Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen.“ Anne Drefahl erklärt den Hintergrund: „Unseren Übungsleitern ist es sehr wichtig, den Kontakt zu halten und nicht nur der trainierenden, sondern auch sozialen Funktion nachzukommen.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

420 Mitglieder hat der SFH. Die meisten sind Kinder und Jugendliche. Sie halten zu ihrem Verein. Während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr gab es nur eine Kündigung.

Über den Autor

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz