Was für die Berliner der 9. November ist, das ist für die Herrnburger der 16. Dezember: der Jahrestag der Grenzöffnung. Seine 30. Wiederkehr feierten am Montagabend Einwohner des Dorfes in Mecklenburg und des benachbarten Lübecker Stadtteils Eichholz. Sie trafen sich an der ehemaligen Grenze. Von dort aus gingen sie zur Kirche in Herrnburg – wie vor drei Jahrzehnten angeführt von Musikern aus der Gemeinde Lüdersdorf.

Vor 30 Jahren war es der Fanfarenzug der Polytechnischen Oberschule, diesmal sein Nachfolger, der Fanfarenzug Lüdersdorf. Die Aufgabe, den Weg von Lübeck zur Kirche in Herrnburg abzusichern, übernahmen am Montagabend Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Herrnburg.

Der Fanfarenzug Lüdersdorf spielt anlässlich des Jubiläums "30 Jahre Grenzöffnung" mit Lichterschmuck an den Instrumenten. Quelle: Jürgen Lenz

Erinnerungen an bewegenden Tag

In einer bewegenden Andacht erinnerte der Herrnburger Rainer Volkmar vor 70 Zuhörern an die Ereignisse des 16. Dezember und ihre Hintergründe. Er sagte: „Dieser Tag war Wahnsinn im positiven Sinne.“ Tränen der Erleichterung seien geflossen. Rainer Volkmar berichtete: „Die Stimmung war unbeschreiblich. Man umarmte sich.“ Der Grenzöffnung gingen Forderungen von Einwohnern der Gemeinde Lüdersdorf voraus.

Ein Spielmannszug zog mit klingendem Spiel über die neue Grenzübergangsstelle zwischen Herrnburg und Lübeck. Quelle: Manfred Krellenberg

Schlagbaum persönlich abgeflext

Frank Zahn arbeitete damals für den Bundesgrenzschutz. Er berichtet: „Als die Grenze dann aufgelöst wurde, habe ich es mir es nicht nehmen lassen, den ,Schlagbaum Eichholz’ persönlich abzuflexen.“ Nun konnte auch er nach Herrnburg. Frank Zahn berichtete am Montagabend: „Es war toll, die Herrnburger kennenzulernen und durch das Dorf zu gehen.“ Der 59-Jährige betonte: „Wir sind dankbar, dass wir es miterlebt haben.“ Er freue sich noch heute immer „hin und her zu fahren.“

Der Herrnburger Rainer Volkmar berichtet über die Grenzöffnung am 16. Dezember 1989 und ihre Hintergründe. Quelle: Jürgen Lenz

Gemeinsames Gedenken

Zu Beginn der Festveranstaltung trafen sich Einwohner der Gemeinde Lüdersdorf, zu der Herrnburg als größter Ortsteile gehört, an der ehemaligen Grenze mit Mitgliedern des Gemeinnützigen Vereins Eichholz, Krögerland, Brandenbaum und Wesloe. Der Vorsitzende Rolf Schulze erinnerte an vorangegangene Jubiläumsfeiern in Herrnburg. Er erklärte: „Wir haben diese Veranstaltungen schon immer zusammen gemacht.“ Warum? „Aus Verbundenheit, im Gedenken an die Grenzöffnung. Wir wollen an das freudige Ereignis erinnern“, antwortet der Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins.

Feierstimmung am 16. Dezember 1989: Der Lübecker Bürgermeister Michael Bouteiller entkorkt an der neuen Grenzübergangsstelle eine Sektflasche. Quelle: Archiv

Der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) begrüßte die Einwohner seiner Gemeinde und der benachbarten Hansestadt. Er betonte: „Es ist selbstverständlich, dass wir den Weg zur Herrnburger Kirche heute gehen können. Das war nicht immer so.“ Daran zu erinnern, sei ein Ziel des Treffens.

Eklat: Tausende FDJler gestoppt Der Ost-West-Konflikt führte im Frühjahr 1950 zu einem Eklat an der innerdeutschen Grenze. Auf der Rückreise vom Deutschlandtreffen der „Freien Deutsche Jugend“ in Ost-Berlin erreichten mehrere tausend FDJler aus der BRD in Sonderzügen den Grenzbahnhof in Herrnburg. Sie stiegen aus, weil bundesdeutsche Behörden angekündigt hatten, sie gründlich zu kontrollieren. Um dem zu entgehen, beschlossen die FDJ-Leitungen, dass die Mitglieder aus dem Westen gemeinsam mit Fahnen und blauen Hemden wieder in die BRD einreisen. Bundesdeutsche Polizisten stoppten die Jugendlichen am 30. Mai 1950 an der Grenze. Die FDJler sollten sich registrieren und wegen einer angeblichen Seuchengefahr untersuchen zu lassen. Am 1. Juni durften die Jugendliche dann doch weitgehend unkontrolliert nach Lübeck gehen. Bertolt Brecht verarbeitete das Ereignis 1951 im Singspiel "Herrnburger Bericht".

Pastor Mathias Kretschmer sagte: „Wie gut, dass wir heute diesen Dankgottesdienst feiern können.“ Mit der innerdeutschen Grenze seien viele Einschränkungen verbunden gewesen. Mathias Kretschmer erklärte: „Hier in Herrnburg war diese grausame Realität besonders stark zu spüren.“ Doch die Schwachen hätten über die Starken gesiegt. Die Deutschen seien damals das glücklichste Volk der Welt gewesen. Der Pastor sagte, was vor 30 Jahren geschah, sei ein Ansporn, frohen Mutes in die Zukunft zu gehen. Es sei wichtig, jetzt nicht neue Mauern zu bauen. Mathias Kretschmer sagte: „Unser Glaube an Gott gibt uns die Kraft, Mauern aller Art zu überwinden.“

Ein Gedenkstein neben dem Kolonnenweg erinnert zwischen Herrnburg und Palingen an einen der ersten Toten an der innerdeutschen Grenze: Siegfried Apportin. Ein Kamerad erschoss den 19-jährigen Grenzpolizisten der DDR. Quelle: Jürgen Lenz

Zur Wirklichkeit der Grenze nahe Herrnburg gehörte der Tod zweier junger Männer. Am 2. Juli 1950 erschoss ein fahnenflüchtiger Grenzpolizist der DDR seinen 19-jährigen Kameraden Siegfried Apportin. Der Schütze floh in den Westen. Das Lübecker Landgericht verurteilte ihn wegen „vorsätzlicher Tötung“. 1951 endete eine Revisionsverhandlung jedoch mit einer dreimonatigen Gefängnisstrafe wegen „fahrlässiger Tötung“. Die Strafe war durch die Untersuchungshaft bereits verbüßt.

Am 6. Dezember 1963 erschoss ein 19 Jahre alter DDR-Grenzsoldat unweit von Herrnburg den 34-jährigen Hamburger Hans-Werner Piorek. Der Schütze gab 1997 vor dem Landgericht Schwerin an, reflexartig gehandelt zu haben. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren Gefängnis. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

