Seniorin feiert 104. Geburtstag

Grevesmühlen

Doppeltes Geburtstagsjubiläum gestern im Diamant-Wohnpark in Grevesmühlen. Hans-Günter Neuhaus wurde 90 Jahre alt, Elfriede Lützow feierte sogar ihren 104. Geburtstag.

Hans-Günter Neuhaus stammt aus Essen, wo er aufwuchs und unter anderem 33 Jahre im Aldi-Stammhaus arbeitete. Klein hatte er dort angefangen, war später Filialleiter und zuletzt Betriebsratsvorsitzender. In dieser Funktion habe er sich immer sehr für seine Kollegen eingesetzt, wie er erzählt. 1991 ging Neuhaus in den Ruhestand und zog dann vor elf Jahren mit seiner Frau ins mecklenburgische Groß Schwansee. Mit ihr war er 66 Jahre verheiratet, ehe sie im vergangenen Jahr verstarb. An die neue Situation musste sich der Senior erst einmal gewöhnen, der jetzt im betreuten Wohnen im Diamant-Wohnpark in Grevesmühlen ein neues Zuhauses gefunden hat. Seinen Humor hat er aber nicht verloren. „Ich bin ja erst 90“, meint er mit einem Lächeln im Gesicht. Dabei schaut er auf den langen Tisch in der Wohngruppe, wo Elfriede Lützow sitzt. Sie hat mit ihren 104 Jahren bereits die biblischen 100 überschritten.

Eingezogen ist Elfriede Lützow erst vor wenigen Tagen in diese Wohngruppe, nachdem sie Anfang September einen Schlaganfall erlitt und ins Wismarer Krankenhaus eingeliefert wurde. Bis dahin kümmerte sich ihr Sohn Siegfried um sie.

Geboren wurde Elfriede Lützow in Pommern. Sie stammt aus einer Großfamilie mit elf Kindern. Nach dem Krieg verschlug es sie als Flüchtling nach Neukloster, wo sie zu DDR-Zeiten im damaligen Lederwarenwerk arbeitete.

Drei Kinder, sieben Enkel und mehrere Urenkel gehören zur Familie der 104-Jährigen, von der gestern am Nachmittag einige zu einer kleinen Feier nach Grevesmühlen kommen wollten. Am Vormittag hatten bereits Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler sowie Anna und Thomas Moll vom gleichnamigen Pflegedienst und Neuklosters Pastor Paul Glüer Elfriede Lützow und Hans-Günter Neuhaus zu ihren Geburtstagen gratuliert.

Von Dirk Hoffmann