Grevesmühlen/Klütz

Wurst- und Fleischwaren vom Schwein gleich um die Ecke: Regionaler geht es wohl kaum. Lange und über mehrere Autobahnen transportiert werden müssen die Produkte von Markus und Armin Griese von der Klützer Landschlachterei nicht. Die Tiere wachsen in Hanshagen auf. Von da aus geht es zum Schlachthof Möllin bei Gadebusch und schließlich in der Klützer Landschlachterei verarbeitet in den Handel.

Die Klützer Landschlachterei bietet regionale Produkte an. Marén Wendt (39) verkauft sie in der Filiale in Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Ob bei Edeka in Wismar, Zierow, Grevesmühlen oder Boltenhagen, im Verkaufsladen in Klütz, in der Filiale im Dassower Norma, in den Profibaumärkten (!) in Klütz, Schönberg und Grevesmühlen oder im Onlineshop www.wurstshop.net – Kunden greifen gern zu Waren des Unternehmerduos und ihres Fleischer- und Verkaufsteams.

Viel MV im Marktkauf

Das bestätigt auch Katrin Sonnenberg, die gemeinsam mit ihrem Vater Norbert Korzak und ihrem Bruder Matthias Korzak den Grevesmühlener Marktkauf leitet. Die Wurst aus dem Klützer Winkel haben sie schon lange im Angebot. „Die ist bei den Kunden sehr beliebt“, sagt Katrin Sonnenberg. In den Regalen findet sich aber noch mehr Regionalität. Honig kommt vom Imker Andreas Gerber aus Hilgendorf, Fischfeinkost und Tee aus Wismar, Fleischwaren aus Rostock, Pasewalk und Ludwigslust, Fisch von der Insel Rügen und Softeis aus Rostock.

In den Regalen im Grevesmühlener Marktkauf finden sich viele regionale Produkte. Katrin Sonnenberg, die das Unternehmen mit ihrem Bruder und ihrem Vater leitet, konnte unter anderem den Hof Sangel aus Alt Greschendorf mit ins Boot holen. Quelle: Jana Franke

„Neu dabei ist der Hof Sangel mit Eiern und Eierlikör“, freut sich Katrin Sonnenberg. Der Familienbetrieb aus Alt Greschendorf hat es mit den Jahren geschafft, sich zwischen Großbetrieben, die enorme Flächen bewirtschaften, mit Weizen, Gerste, Raps, Mais und eben ihren Freilandeiern in der Region zu behaupten.

Interaktive Karte: Sehen Sie hier, welche regionalen Produkte vor ihrer Haustür erzeugt und verkauft werden. Verkäufer sind rot markiert, Erzeuger gelb. Wo es sich um Erzeuger/Verkäufer in einem handelt, sehen Sie an der orangefarbenen Markierung.

Kaffeegruß aus Grevesmühlen

Freilandeier werden auch im Markant angeboten. Gewinnen konnte die Marktleitung dafür in diesem Jahr Tino Schomann aus Blowatz. „Eigentlich wollten wir auch Eierlikör ins Sortiment nehmen, aber Herr Schomann hat im Moment so viel zu tun, dass wir das verschieben müssen“, erklärt Kerstin Kühn, stellvertretende Marktleiterin. Seine Freilandeier seien ein Gewinn für die Filiale. Auch wenn solche Regionalität ein wenig mehr kostet: „Die Kunden nehmen das Angebot gut an“, weiß Kerstin Kühn.

Kerstin Kühn, stellvertretende Marktleiterin von Markant in Grevesmühlen, mit dem Kaffeegruß aus Grevesmühlen Quelle: Jana Franke

Gut angenommen wird auch der Service, Präsentkörbe zu verpacken. Gern werden die mit regionalen Produkten aus MV verschenkt. Und davon gibt es auch im Markant einige: Säfte aus Satow, Honig aus Hilgendorf und Wotenitz, Tee und Sanddornprodukte aus Wismar, Wurstwaren aus Rostock und Ludwigslust, Kaffee von der Insel Rügen, der sogar einen individuellen Aufkleber mit der Aufschrift „Kaffeegruß aus Grevesmühlen“ trägt. „Unser Bereichsleiter ist immer versucht, regionale Produkte mitaufzunehmen“, versichert Kerstin Kühn. Nur mit Obst und Gemüse gestalte es sich momentan etwas schwierig.

Heimisches Obst und Gemüse

Nicht so im Edeka-Markt von Anke Boost in der Innenstadt von Grevesmühlen. Obst und Gemüse in ihrem Markt stammen oft aus MV. „Wir werden aus einem Lager in Malchow beliefert“, erklärt sie. Somit können die Kunden zu Tomaten aus Barth, Erdbeeren aus Hohen Wieschendorf und Äpfeln aus der Rostocker Gegend greifen.

Obst und Gemüse aus Mecklenburg-Vorpommern verspricht Anke Boost in ihrem Edeka-Markt am Marktplatz in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Auch Leckermäuler kommen auf ihre Kosten. „Honig aus unserer Region“, steht auf dem kleinen Schild am Verkaufsregal geschrieben. Das Etikett auf dem Glas zieren eine lustige Biene und der Schriftzug ‚ Mecklenburg-Vorpommern‘.

Im Rewe-Markt in Grevesmühlen sind Sekt aus Schwerin und Saft aus Satow sehr beliebt. Ebenso zu finden sind Fleisch- und Wurstwaren aus Rostock, Ludwigslust, Anklam und Schwerin – und zur Spargelsaison kommt das Edelgemüse aus Zarrentin.

Regionalität über Supermärkte hinaus

Honig aus Wotenitz, Kaffee aus Schönberg, Socken, Wolle und Seife aus Hamberge: Regionale Produkte gibt es auch im Geschäft „Jolis Cardeaux – Schöne Geschenke“ von Gabriele Wulff in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen. Dabei arbeitet sie unter anderem mit Imker Michael Motzkus aus Wotenitz zusammen, der die Geschäftsfrau mit dem süßen Brotaufstrich beliefert. Auch mit Marco Holter vom Alpakahof in Hamberge hat sie einen Geschäftspartner gefunden. Seife oder Wolle werden gern verschenkt, weiß sie. In seinem Hofladen gibt es weitere Auswahl: Bettdecken, Sofa- und Kopfkissen. „Alles geeignet für Rheumatiker und Allergiker“, erklärt Marco Holter. Er hofft, dass er in Corona-Zeiten seine Waren auch auf Adventsmärkten anbieten kann.

Honig, Kaffee, Wolle oder Tassen: Gabriele Wulff vom Grevesmühlener Geschäft „Jolis cardeaux – Schöne Geschenke“ mit einer Auswahl regionaler Produkte. Quelle: Jana Franke

Der Kaffee im Geschäft von Gabriele Wulff findet den Weg von Schönberg nach Grevesmühlen. Dort hat sich Andreas Behn im Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ mit einer Kaffeerösterei selbstständig gemacht. Er kaufte die 1949 gegründete Rösterei „Fehling“ in Hamburg und siedelte vor drei Jahren in die Maurinestadt um. Behn verwendet zehn verschiedene Kaffeesorten – ausschließlich hochwertigen Arabica. Herzstück des Betriebs ist eine alte Trommelröstmaschine, 1956 hergestellt in Mülheim an der Ruhr. Damit kann die Firma im Langzeitröstverfahren arbeiten.

Souvenirs aus der Stadt

Nicht ess- und trinkbar, aber regional sind die Produkte, die sich in den Regalen von Fotograf Udo Meier in Grevesmühlen finden: Kühlschrankmagnet, Tasse, Kissen, Küchenuhr, Portemonnaie, ja sogar eine Plüschkrähe, die die Sage von Grevesmühlen symbolisiert. „Alles produziere ich selbst“, erklärt der Unternehmer. Dazu gehört auch der Jahreskalender von 2020, der Luftaufnahmen von Grevesmühlen zeigt, und der Blick über den Vielbecker See hinweg auf die Nikolaikirche auf Leinwand.

Nicht essbar, aber regional: Udo Meier von UMFoto-digital mit Produkten, auf denen sich Grevesmühlen wiederfindet. Quelle: Jana Franke

Auf Regionalität setzt auch Gartenbau Wiencke in der Wotenitzer Erlebnisscheune mit Hofladen und Café. Die Auswahl ist groß. „50 Prozent unseres Sortiments ist aus der Region, die andere Hälfte bio-zertifiziert“, erklärt Junior-Chef Christian Wiencke. Kürbisse, Tomaten, Zucchini, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Chili, Salat und Möhren kommen direkt aus dem Gartenbaubetrieb, verrät er. Backwaren werden aus Stellshagen und Neukloster geliefert, Eier vom Hof Sangel aus Alt Greschendorf und Nico Steinwede aus Boienhagen (WeideEi), Liköre und Säfte aus Damshagen sowie Rauchwurstwaren und Bier aus MV.

Von Jana Franke