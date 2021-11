Hier gibt es die Booster-Impfung in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Die Zahl der gegen Covid 19 geimpften Personen in Nordwestmecklenburg dürfte bei weit über 200 000 liegen. Die Impfungen durch den Impstützpunkt des Landkreises hat vor einer Woche die 100 000-Schallmauer durchbrochen, die 81-jährige Karin Harder hatte die Booster-Impfung und eine Urkunde erhalten. Dass die Zahl der tatsächlichen Impfungen deutlich höher liegt, hängt damit zusammen, dass die Hausärzte ebenfalls impfen, diese Zahlen jedoch nur landesweit erfasst werden.

Seit elf Monaten wird geimpft

Die ersten Impfungen in Nordwestmecklenburg hatten am 28. Dezember 2020 in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis stattgefunden, am 12. Januar öffnete dann das Impfzentrum in Wismar erstmals seine Türen, zuerst am Standort Störtebekerstraße in Wismar, nach einem Umzug später an der Hochschule Wismar. Auch in Grevesmühlen wurde lange ein Standort am Ploggensee betrieben, der Ende des Sommers jedoch geschlossen wurde.

„Wir haben derzeit sehr viele Anfragen zum Thema Auffrischungsimpfung, auch weil Gesundheitsminister Spahn bereits jetzt schon die Personen ab 60 Jahren zur Drittimpfung aufgerufen hat“, so der Impfmanager. Im Impfstützpunkt richte man sich allerdings nach der STIKO-Empfehlung. „Das bedeutet, dass dort derzeit nur Personen über 70 Jahre, solche mit bestimmten Vorerkrankungen und einmalig mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff geimpfte Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.“

Die Öffnungszeiten der Impfmöglichkeiten

Der Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg befindet sich auf dem Campus der Hochschule Wismar in Haus 18. dienstags, mittwochs und donnerstags ist dort von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Parallel dazu sind die mobilen Teams unterwegs. Und zwar montags in der Palmberghalle in Schönberg in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr, dienstags in der Freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr, mittwochs in der Mehrzweckhalle am Ploggenseering in Grevesmühlen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und donnerstags in der Stadthalle Neukloster in der Zeit in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr. Mitzubringen sind der Personal- und der Impfausweis.

Von OZ