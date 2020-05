Hier spielt die Musik: Heimbewohner mit Konzerten überrascht

Grevesmühlen/Herrnburg

Konzerte vor den Pflegeheimen haben in der Corona-Krise inzwischen eine Tradition erlangt. Jetzt überraschten der Ökumenische Bläserchor aus Grevesmühlen und der Fanfarenzug Lüdersdorf die Bewohner der Pflegeheime in der Region. Lüdersdorfer Fanfarenzug für die Bewohner des DRK Seniorenwohnheimes in Herrnburg gespielt. So gaben 20 Musiker des Fanfarenzuges vor dem Wohnheim in Herrnburg einen Einblick in das Repertoire der Gruppe. Marschmusik und Schlager sorgten dafür, dass die Senioren nicht nur das sommerliche Wetter an den Fenstern und den Balkonen sondern auch etwas Abwechslung genießen konnten. An den Balkonen waren Plakate sichtbar, auf denen die Senioren sich bei den Musikern bedankten.

Im Pflegeheim am Tannenberg in Grevesmühlen war der Ökumenische Bläserchor der Kirchengemeinden zu Besuche. Nachdem vor wenigen Tagen das Polizeiorchester ein Konzert im Innenhof gegeben hatte, sorgten die Mitglieder des Chores am Freitag für Unterhaltung.

Von Michael Prochnow