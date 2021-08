Grevesmühlen/Lida

Für Norbert Koch, den Leiter der 1993 gegründeten Lidahilfe aus Grevesmühlen, ist es eine Lebensaufgabe, die Menschen in Weißrussland zu unterstützen. Zweimal pro Jahr fahren die Lastwagen aus Nordwestmecklenburg Hilfsgüter wie Krankenhausbetten, medizinisches Material und Kleidung nach Belarus. Dementsprechend groß war der Frust in den vergangenen zwei Jahren.

Norbert Koch ist Chef der Lidahilfe. Über die Hilfstransporte nach Belarus aus Grevesmühlen sagt der Unternehmer: „Es ist für mich eine Lebensaufgabe" Quelle: JULIANE SCHULTZ

Im Oktober 2019 rollte der letzte Transport nach Lida, danach war coronabedingt eine Zwangspause angesagt. „Die Sachen haben sich gestapelt in den Lagern, allein die über 80 Krankenhausbetten und die Kleidersäcke brauchen eine Menge Platz“, so Norbert Koch. Jetzt gab es endlich grünes Licht, zwei Lastwagen und zwei Transporter, alle Fahrzeuge mit Anhängern, brachten die Hilfsgüter nach Lida. Angesichts der Pandemie und der politischen Lage in Belarus gab es durchaus Bedenken im Vorfeld. „Aber es lief wirklich sehr gut, die Behörden haben uns unterstützt und unsere Partner haben lange genug aus uns gewartet“, so der Leiter. „Es gab keine Probleme, von einem Verkehrsunfall, bei dem einer unserer Lastwagen betroffen war, einmal abgesehen.“

Sechs Stunden Wartezeit an der Grenze

Warten am Zoll in der weißrussischen Grenze. Quelle: Michael Prochnow

Aufgrund der Sanktionen der EU gegenüber Weißrussland ist der Verkehr an der Grenze fast zum Erliegen gekommen. Privater Pkw-Verkehr findet kaum noch statt, die Lastwagen aus Polen in Richtung Belarus stauten sich auf über sechs Kilometer. Zwei Tage stehen die Fahrer in der Regel, bevor sie die Grenzabfertigung erreichen. Hilfstransporte werden bevorzugt behandelt, sechs Stunden brauchten die Grevesmühlen für die polnisch-weißrussische Grenze.

Zur Galerie Die Mitglieder der Lidahilfe beim Entladen, dazu Fotos der Stadt und den aussterbenden Dörfern.

Betten für das Kreiskrankenhaus in Lida

80 Patientenbetten, die das Wismarer Hanseklinikum gespendet hat, lagert die Lidahilfe in Grevesmühlen ein, 40 davon sind jetzt in Lida. Quelle: Michael Prochnow

Mehr als 40 Krankenhausbetten, die die Lidahilfe vom Klinikum in Wismar erhalten hatte, wurde jetzt in das Kreiskrankenhaus in Lida gebracht. Wie der Chefarzt der Einrichtung, Sergej Schutschkewitsch, berichtet, habe Corona auch in Weißrussland zu erheblichen Problemen geführt. Dank der Spenden aus Grevesmühlen war das Kreiskrankenhaus, das sich am Stadtrand von Lida befindet, deutlich besser ausgerüstet war. Das führte dazu, dass das Krankenhaus mit seinen insgesamt mehr als 300 Betten, die Coronapatienten der Umgebung aufnehmen konnte. Offiziellen Zahlen zufolge sind aktuell rund 15 Prozent der Bevölkerung geimpft, wie der Chefarzt den Mitgliedern der Lidahilfe erklärte, gebe es bei vielen Menschen Bedenken gegenüber dem Sputnik-Impfstoff.

Die Geschichte der Lidahilfe 1993 haben die Grevesmühlener Peter Wulff und Claus Adamoschek den ersten Hilfstransport von Grevesmühlen nach Lida in Weißrussland organisiert. Peter Wulff war damals anfang der 1990-er Jahre Polier einer Baufirma, die Wohnungen für zurückkehrende Soldaten in Weißrussland errichtete. Die Hilfe war Bestandteil des Abkommens über den Abzug der russischen Truppen aus Deutschland.Weißrussland gehörte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu den ärmsten Ländern Europas. Aus der spontanen Aktion ist inzwischen eine feste Zusammenarbeiten geworden, heute gehört die Lidahilfe zum DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg und wird von Norbert Koch geleitet. Zweimal pro Jahr rollen die Transporte nach Lida. In diesem Zusammenhang gab es mehr als zehn Jahre Jahre (Von 1995 bis 2006) ein Ferienlager mit Kindern aus Nordwestmecklenburg in Lida.

600 Kleidersäcke für das Sozialamt

Das Sozialamt der Stadt Lida betreibt seit mehr als 20 Jahren ein Sozialkaufhaus, das vor allem mit den Spenden aus Grevesmühlen bestückt wird. Die Pause von zwei Jahren, in denen die Transporte nicht stattfinden konnten, haben für erhebliche Probleme gesorgt. Denn normalerweise kamen die Lieferungen alle halbe Jahre. Jetzt wurden ein kompletter Lastwagen und ein großer Anhänger mit rund 600 Kleidersäcken und Kartons nach Lida gebracht.

Nächster Transport Ende Oktober

Weil sich immer noch mehr als 40 Krankenhausbetten und andere Ausrüstung im Lager der Lidahilfe in Grevesmühlen befinden, soll der nächste Transport am 29. Oktober starten. Wie Norbert Koch mitteilt, sei das die aktuelle Planung, um Platz für neue Spenden zu schaffen. „Wir bekommen fast täglich Anrufe von Leuten, die uns Spenden zur Verfügung stellen. In den vergangenen Monaten mussten wir allerdings bereits Spenden ablehnen, weil der Lagerplatz fehlten. Wenn wir im Oktober noch einmal fahren, dann sind wir wieder auf einem guten Weg.“

Unfall vor dem Sozialamt

Für eine Schrecksekunde sorgte in Lida ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lastwagen der Grevesmühlener betroffen war. Eine Autofahrerin hatte den abgestellten Lkw frontal gerammt und dabei den linken Scheinwerfer und etliche andere Teile zerstört. Der Dolmetscher der Lidahilfe, Dima Dudnik, schaffte es schließlich, einen Scheinwerfer in der Hauptstadt Misnk ausfindig zu machen. Einen Tag dauerten Hin- und Rückfahrt samt Reparatur, damit der Lkw zumindest notdürftig repariert die Heimreise antreten konnte.

