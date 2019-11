Hilfe für Dassows uralten Wetterhahn

Das größte Unglück widerfuhr der Kirche und vielen Wohnhäusern in Dassow in der Nacht des 13. September 1632. In einer Schmiede brach durch Funkenflug ein Feuer aus, das am Ende fast den halben Ort in Schutt und Asche legte. Im Bericht eines Augenzeugen heißt es: „Vom Turm und Kirche steht nichts mehr als das bloße Mauerwerk und das Dach über dem Chor.“ Die Inneneinrichtung und zwei Glocken wurden ebenfalls zerstört, doch bereits 1633 begann der Wiederaufbau der Kirche in Dassow.