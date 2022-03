Hilfe für die Flüchtlinge: Das ist der aktuelle Stand der laufenden und geplanten Projekte

Grevesmühlen/

Sie sind die Nacht durchgefahren und warten darauf, die Hilfsgüter abzugeben. Die Unternehmer aus Grevesmühlen, darunter Pflegedienstanbieter Thomas Moll, Werkstattbetreiber Steve Stachow und Fahrzeuge von Ossebo, die Heiko Subat zur Verfügung gestellt hat, gehören zu einem Konvoi aus rund 15 Fahrzeugen, die Mittwochabend in Nordwestmecklenburg gestartet sind. Organisiert hat den Konvoi Tierarzt Friedrich Hüttner, der über seinen Kollegen Karsten Schmoldt

Heiko Subat, Unternehmer aus Grevesmühlen, organisiert Hilfskonvois an die polnisch/ukrainische Grenze Quelle: Michael Prochnow

die Drähte zu den Unternehmern aus Grevesmühlen geknüpft hat. Während sie vor allem medizinische Ausrüstung in die Aufnahmelager an der polnischen Ostgrenze bringen, konkret geht es nach Przemysl, wie Friedrich Hüttner mitteilte, sollen auf der Rückfahrt Flüchtlinge mit nach Nordwestmecklenburg gebracht werden. Sie sollen im Ferienhof in Klütz untergebracht werden, der von Ossebo verwaltet wird und für die Notaufnahme hergerichtet worden ist. Heimo Subat, der in den vergangenen Tagen ebenfalls schon einmal eine Tour nach Polen hinter sich hat, nimmt derweil in Boltenhagen und Grevesmühlen Spenden entgegen – und zwar stündlich. „Es ist der Wahnsinn, wie die Menschen helfen. Echt beeindruckend.“

Mehrere Reisebusse fahren ins Krisengebiet

Wie groß die Zahl der Frauen und Kinder sein wird, die in Nordwestmecklenburg Zuflucht finden werden oder bereits gefunden haben, ist aktuell schwer abzuschätzen. Denn derzeit laufen mehrere private Hilfsaktionen. Dazu gehört auch Thomas Krohn. Der Busunternehmer aus Grevesmühlen

Thomas Krohn. Quelle: Dirk Hoffmann

plant mit einigen seiner Branchenkollegen aus Rostock, Röbel und Greifwald einen Transport in Richtung Krisengebiet. „Wir reden schon seit Tagen darüber. Was wir nicht wollen, ist eine spontane Aktion und wirkliches Ziel.“ Geplant ist die Fahrt mit mehreren Reisebussen, um Hilfsgüter hin und Flüchtlinge zurückzubringen. „So wie es jetzt aussieht, werden wir am Sonnabend starten“, berichtet Thomas Krohn. Im Gegensatz zu den spontanen Initiativen gibt es für die Busunternehmer einiges zu beachten. „Das beginnt schon bei den Fahrzeiten, wir müssen mit unseren Fahrern die Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Während die Hilfsaktionen mit ihren Kleinbussen die Strecken durchdonnern, müssen wir uns an die üblichen Regeln halten.“ Deshalb sei eine Tour „auf blauen Dunst“ nicht infrage gekommen.

Die Spendenliste olgendes wird aktuell benötigt: - Thermowäsche männlich - Unterwäsche (Männer) - Socken (Männer) - Fleecehandschuhe - Fleecehalswärmer - Thermodecken - Hygieneartikel – Feuchttücher - Seife - Küchentücher - Medikamente - Wasserstoffperoxid oder Wunddesinfektionsmittel - Schmerzlindernde und fiebersenkende Mittel: Paracetamol, Ibuprofen, Novaminsulfon u.ä. – Blutstoppende Mittel - Pantoprazol - dexalgin Halspastillen - Diclofenac - Infusionslösung - Spritzen 20 ml und 50 ml - Infusionsgeräte - Infusionszubehör - Kanülen – Ambubeutel – Verbände (steril und nicht) - Bandagen, Pflaster (Tipp: Auto-Verbandskasten) - Taschenlampen, Laternen Für die geflüchtete Kinder, die in den Schulen und Kindergärten untergebracht sind: - Feuchttücher für Babys - Wundcreme - Windeln (verschiedene Größen) - Kindersachen - Babynahrung - Konserven (Fisch- und Fleischkonserven) - Nudeln - Reis - Proteinriegel Abzugeben unter anderem bei Ossebo in Boltenhagen oder im Kfl im Degtower Weg in Grevesmühlen (Böckmann-Shop)

Flüchtlinge müssen nach der Ankunft registriert werden

Apropos Planung: Die Wohlfahrtsverbände sind seit Tagen in Gesprächen mit dem Landkreis und den Kommunen, um in Nordwestmecklenburg alles vorzubereiten für die Aufnahme und die Betreuung der Flüchtlinge. Zwar hat die EU inzwischen eine Sonderregelung erlassen, nach der Flüchtlinge aus der Ukraine kein Asyl beantragen müssen, mindestens zwölf Monate bleiben können und auch arbeiten dürfen. Aber dafür müssen die Menschen registriert werden.

Das DRK Nordwestmecklenburg steckt deshalb mitten in den Vorbereitungen für die künftigen Aufgaben. „Wir haben die Flüchtlingsunterkunft in Wismar vorbereitet und stehen in den Startlöchern“, sagt DRK-Geschäftsführer Ekkehard Giewald. „Der Bundesverbandes Deutschen Roten Kreuzes koordiniert die Hilfe in den Krisengebieten. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns als Kreisverband um die Herausforderungen kümmern werden, die hier nach der Ankunft der Flüchtlinge auf uns warten.“

Von Michael Prochnow