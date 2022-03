Hilfe für die Ukraine: 15 Busse rollen aus Nordwestmecklenburg ins Kriegsgebiet

Grevesmühlen

Mehr als zwei Tage hat Friedrich Hüttner zusammen mit den anderen Helfern auf den Straßen zwischen Nordwestmecklenburg und der polnisch-ukrainischen Grenze zugebracht, Mittwochfrüh waren sie zurück. Doch an Schlaf war nicht zu denken. Zu viele Eindrücke haben die Helfer zu verarbeiten, die Anfang der

Tierarzt Friedrich Hüttner Quelle: Privat

Woche spontan die Hilfsaktion für die ukrainischen Flüchtlinge organisiert haben. Hüttner, der als Tierarzt eine Praxis in Klein Labenz betreibt und eng mit Kollege Carsten Schmoldt im Klützer Winkel kooperiert, hatte sich am Montag spontan mit Ralf Kiehn und Eskender Bekirov entschlossen, Hilfe an die Grenze zu bringen. Die Idee dazu hatten sie bereits am Sonntagabend, als absehbar war, wie sich die Lage entwickeln könnte. Einen Tag dauerte es, bis die Logistik stand. „Wir hatten drei Autos, drei Fahrer und brauchten noch drei Leute.“ Die hatten sie schnell gefunden, zwei Freunde erklärten sich bereit, den dritten Beifahrer fanden sie über einen Facebookaufruf. Anschließend wurden die Fahrzeuge mit Hygieneartikeln, Kleidung und anderen Hilfsgütern beladen. 900 Kilometer sind es bis an die Grenze im äußersten Osten Polens. 50 Stunden dauert die Fahrt hin und zurück.

„Was wir dort erlebt haben, das hat Spuren hinterlassen“, sagt Friedrich Hüttner. „Busse, Autos und jede Menge Leute, die helfen wollen. Sogar auf der Fahrt dorthin haben wir schon Leute getroffen, die genauso ihre Autos beladen hatten.“ Sein Eindruck von der Situation an der Grenze: „Die Polen haben das super koordiniert, wir konnten die Sachen abgeben, alle fünf Minuten kam ein Bus über die Grenze mit Frauen und Kindern aus der Ukraine. Auch Friedrich Hüttner und seine fünf Begleiter nutzen den freien Platz in den Kleinbussen. 18 Flüchtlinge bringen sie mit nach Nordwestmecklenburg. „Die Agrargenossenschaft Köchelstorf hat gleich Hilfe zugesagt, das Lehrlingswohnheim freigemacht und dort die meisten Flüchtlinge aufgenommen.“ Auch er selbst nimmt Flüchtlinge in seinem Haus auf.

Das wird gebraucht Folgendes wird aktuell benötigt: - Thermowäsche männlich - Unterwäsche (Männer) - Socken (Männer) - Fleecehandschuhe - Fleecehalswärmer - Thermodecken - Hygieneartikel – Feuchttücher - Seife - Küchentücher - Medikamente - Wasserstoffperoxid oder Wunddesinfektionsmittel - Schmerzlindernde und fiebersenkende Mittel: Paracetamol, Ibuprofen, Novaminsulfon u.ä. – Blutstoppende Mittel - Pantoprazol - dexalgin Halspastillen - Diclofenac - Infusionslösung - Spritzen 20 ml und 50 ml - Infusionsgeräte - Infusionszubehör - Kanülen – Ambubeutel – Verbände (steril und nicht) - Bandagen, Pflaster (Tipp: Auto-Verbandskasten) - Taschenlampen, Laternen Für die geflüchtete Kinder, die in den Schulen und Kindergärten untergebracht sind: - Feuchttücher für Babys - Wundcreme - Windeln (verschiedene Größen) - Kindersachen - Babynahrung - Konserven (Fisch- und Fleischkonserven) - Nudeln - Reis - Proteinriegel

Landwirte stellen Unterkünfte bereit

Dass vor allem die Landwirte in der Region die spontane Aktion unterstützen, hat einen einfachen Grund. Karsten Schmoldt, mit dem Friedrich Hüttner zusammenarbeitet, hat seine Kontakte spielen lassen und alle Freunde und Bekannte angefragt. Auch für die kommenden Aktionen. Denn bereits am Mittwoch starten Friedrich Hüttner und seine Freunde wieder in Richtung Osten – dieses Mal aber mit 15 Fahrzeugen. Und das ist noch längst nicht alles. Auch die Agrargemeinschaft Brüsewitz ist mit zwei Reisebussen auf dem Weg an die Grenze, um Flüchtlinge abzuholen. 100 hätten sie bereits hierher geholt.

Wie Hilfe funktionieren kann, das kennt Friedrich Hüttner aus dem eigenen Freundeskreis. Denn Eskender Bekirov, der, wie Ralf Kiehn, ebenfalls zum Ringerverein Schwerin gehört, flüchtete von der Krim, als die russischen Truppen die Halbinsel einnahmen. „Er ist das beste Beispiel für Integration“, sagt Hüttner. „Auch deshalb müssen und wollen wir einfach helfen.“ Hüttner und seinen Begleitern gehe es nicht nur darum, die Menschen aus der Ukraine nach Nordwestmecklenburg zu holen. Sie wollen ihnen Unterkunft, Betreuung und auch eine Perspektive bieten. „Wir würden uns natürlich auch um Jobs kümmern, aber erst einmal müssen die Menschen hier sein und vernünftig untergebracht werden.“ Dass genügend Wohnraum zur Verfügung stehen werde, darüber macht sich der Veterinär keine Sorgen. „Was wir gerade an Hilfsbereitschaft erleben, das kann man gar nicht in Worte fassen.“

Von Michael Prochnow