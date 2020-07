Hilfe in Not und Einsamkeit: Das leisten Telefonseelsorger aus Nordwestmecklenburg 

Wismar

Eine Frau, die weint, weil sie ihre Tochter verloren hat. Ein Mann will nicht mehr leben, weil ihn die Einsamkeit so quält. Ein anderer hat Gewaltfantasien und möchte mit jemandem darüber sprechen. Telefonseelsorger erfahren von ihren Anrufern alles, was das Leben zu bieten hat: Sorgen, Ängste, innere Konflikte. Ratschläge geben sie den Menschen am anderen Ende der Leitung nicht. Ihre Aufgabe ist vor allem eins: Zuhören.

Das Zuhören will gelernt sein: Nur nach einer fundierten Ausbildung dürfen sich Seelsorger ans Telefon setzen. Neun Monate werden sie in verschiedenen Kursen auf ihre Aufgabe vorbereitet – in der Woche, auch mal an den Wochenenden. Später sitzen sie an der Seite erfahrener Kollegen und lernen.

Wie kann es weitergehen?

Die 107 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Telefonseelsorge Schwerin haben diese Schulung bereits hinter sich. Teamleiterin ist Uta Krause. Die 54-Jährige ist in einem Dorf bei Neukloster zu Hause und stolz auf ihre Seelsorger. „Sie machen diesen Dienst voller Engagement und sind so zuverlässig. Dabei ist alles anonym, Lob und Anerkennung von Bekannten in der Nachbarschaft gibt es für dieses Ehrenamt nicht“, erklärt sie. Doch das wollen die Frauen und Männer auch gar nicht. Ihr Ansporn sei es, fremden Menschen das zu geben, was immer seltener zu finden ist: Zeit. Und dass sich jemand wirklich ihrer Sorgen annimmt, um gemeinsam zu schauen, wie es weiter gehen kann.

Rund um die Uhr im Einsatz

Uta Krause (54) leitet die Telefonseelsorge Schwerin. Quelle: privat

Die Telefone in Schwerin klingeln rund um die Uhr – irgendwo in der Stadt. Der Ort wird wie die Namen der Seelsorger nicht verraten. „Sie arbeiten ja auch nachts und sollen keine Angst haben, dass ein Anrufer plötzlich vor der Tür steht“, erklärt Uta Krause. Seit 14 Jahren macht sie den Job und bisher hat keinen Tag bereut. „Die Telefonseelsorger leisten etwas fürs Gemeinwohl, übernehmen Verantwortung“, sagt sie. Die Mitarbeiter sind so facettenreich wie die Gesellschaft: Sie haben unterschiedliche Berufe, verschiedene Lebensläufe und Hobbys.„Unser ältester Mitarbeiter ist 88 Jahre alt“, berichtet Uta Krause. So treffen am Telefon Menschen aufeinander, die sich in dieser Konstellation sonst wahrscheinlich nie begegnen würden.

Menschen ab 25 Jahren können die Ausbildung absolvieren. Ausnahmen sind möglich – wenn die wichtigsten Voraussetzungen erfüllt sind: „Man muss offen sein für fremde Lebenskonzepte und psychisch stabil sein“, erklärt Uta Krause. Auch sollten die Teilnehmer bereit sein, auf ihr bisheriges Leben mit den gemachten Erfahrungen zu schauen, denn die Ausbildung ist selbsterfahrungsorientiert.

Telefone stehen niemals still

Still stehen die Telefone niemals. Deshalb haben die Telefonseelsorger die wachsende Zahl der Anrufe in der Corona-Zeit auch gar nicht gemerkt. „Aber Telekom hat registriert, dass viel mehr Leute versucht haben, uns zu erreichen“, berichtet Uta Krause. Ihr Appell an die Menschen, die jemanden zum Zuhören brauchen: Nicht gleich aufgeben, wenn besetzt ist. Irgendwann ist die Leitung frei. Die Anrufe bei der deutschlandweiten Telefonseelsorge werden weitergeschaltet – nach Rostock, Greifswald, Neubrandenburg – auch mal nach Berlin und Brandenburg. Verschiedene Regionen arbeiten zusammen, um so vielen Anrufern wie möglich die Chance zu geben, mit jemandem reden zu können.

Tausende Anrufe angenommen

Mehr als 9000 Gespräche haben ihre Telefonseelsorger in diesem Jahr bereits geführt. Jüngere Leute nutzen lieber den Chat. 200 dieser schriftlichen Unterhaltungen am Computer hat es 2020 schon gegeben. Neben aufmerksamen Lesen und Zuhören ist es wichtig, Fragen zu stellen – vor allem wenn die Seelsorger den Eindruck haben, der Anrufer spielt mit dem Gedanken, aus dem Leben zu gehen. Viele Menschen wählen aus diesem Grund die kostenfreien Nummern 0800 / 111 0111 und 0800 / 111 0222.

Die Telefonseelsorger erkennen Anzeichen in Sätzen wie „Es hat alles keinen Sinn mehr“ oder „Pläne mache ich nicht mehr“. Dann fragen sie nach: „Was meinen Sie genau?“ Und dann wollen sie mehr wissen. Ratschläge geben sie nicht. „Die Lösung muss der Anrufer immer für sich selber finden, nur er alleine trägt die Verantwortung für sein Leben“, betont Uta Krause. Doch das Zuhören und Nachfragen kann helfen, die Gedanken zu ordnen.

Leben sollen gerettet werden

Um Leben zu retten – dafür ist die Telefonseelsorge einst gegründet worden. Der Londoner Pfarrer Chad Varah ist erschrocken gewesen über die hohe Suizidrate in der englischen Stadt und hat deshalb eine Zeitungsanzeige aufgegeben mit seiner Telefonnummer und der Aufforderung: „Bevor Sie sich umbringen, rufen Sie mich an!“ Er hat so viele Anrufe bekommen, dass er Helfer brauchte.

Mittlerweile hat sein Hilfsangebot die Welt erobert. Die kostenfreien Nummern stehen unter jedem Bericht über Selbsttötung und sie tauchen als erste auf, wenn man im Internet nach dem Wort Suizid sucht.

Alltägliches gegen die Einsamkeit

Im Schweriner Büro arbeiten viele Nordwestmecklenburger. Sie hören zu – in großer Not und quälender Einsamkeit. Auch das Alleinsein ist oft Thema am Telefon. Vielen Menschen leiden an fehlenden Freundschaften, Beziehungen. „Uns können sie dann erzählen, was sie erlebt haben. Das sind oftmals auch ganz alltägliche Sachen“, berichtet Uta Krause.

Hier gibt es Hilfe Die Telefonseelsorge ist eine vorwiegend ehrenamtlich betriebene Hilfseinrichtung zur telefonischen Beratung von Menschen mit Sorgen, Nöten und Krisen, die in vielen Ländern besteht. Sie dient als Krisendienst unmittelbar der Suizidprävention und ist in den meisten Ländern rund um die Uhr erreichbar. Über das telefonische Angebot hinaus bietet sie in vielen Ländern zusätzlich ein Beratungsangebot per Mail oder Chat an. Die Telefonseelsorge Deutschland hat 1956 in Berlin zum ersten Mal den Hörer aufgenommen. Wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen. Hilfe bietet unter anderem die Telefonseelsorge in Deutschland unter den kostenfreien Nummern 0800 / 111 0111 und 0800 / 111 0222. Der Chat ist zu erreichen unter www.telefonseelsorge.de.

Eine Aufwandsentschädigung bekommen die Seelsorger nicht. „Die wollen sie auch nicht. Sie sind innerlich zufrieden, mit dem, was sie tun: Für andere da sein, damit diese Menschen mit ihrer aktuellen Lebenssituation zurechtkommen.“

Wer eine Ausbildung zum Seelsorger absolvieren möchte, kann sich jetzt melden unter der Telefonnummer 0385 / 512 525 oder per E-Mail an: buero@telefonseelsorge-schwerin.de

Von Kerstin Schröder