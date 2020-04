Hilfe in der Coronakrise im Schönberger Land: Weniger Gewerbesteuer und Stundung

Schönberg

Seit Beginn der Coronakrise wollen immer mehr Unternehmen im Schönberger Land, dass sie ihre Gewerbesteuern an die Städte und Gemeinden jetzt nicht zahlen müssen, sondern gestundet bekommen. Der Finanzverwaltung des Amtes liegen bereits Anträge vor. Die ersten trafen kurz nach Beginn der Krise ein.

Sie betreffen alle größeren Kommunen im Schönberger Land, erläutert Fachbereichsleiterin Martina Hafemeister auf Anfrage. Nach ihrer Auskunft werden die Anträge den Bürgermeistern zur Eilentscheidung vorgelegt.

Anzeige

Bürgermeister will Betrieben entgegenkommen

„Wir wollen Betrieben entgegenkommen“, sagt Erhard Huzel (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Weitere OZ+ Artikel

Der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) kündigt an: „Wir wollen Betrieben entgegenkommen.“ Voraussetzung seien Anträge auf Stundung. Er sehe, dass es Einbußen bei der Gewerbesteuer geben werde – aber auch bei der Einkommenssteuer, von der die Kommunen einen Teil abbekommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist die größte Einnahmequelle von Lüdersdorf. Über 2,3 Millionen Euro sieht der vor Beginn der Coronakrise beschlossene Haushaltsplan 2020 vor. Die Einnahmen werden aber wegen Kurzarbeit sinken. In welchem Maß, ist noch nicht bekannt.

Auch Gewerbesteuer wird Lüdersdorf in diesem Jahr nicht so viel einnehmen wie geplant. In den Haushalt 2020 stellten die Gemeindevertreter 530 000 Euro ein. Wie viel es tatsächlich sein werden, ist ungewiss. „Es sind noch keine Beträge zu nennen“, erklärt Erhard Huzel. Fest steht: Der Umsatz der Wäscherei im Lüdersdorfer Gewerbegebiet ist durch die Krise im Hotel- und Gaststättengewerbe drastisch gesunken. Das Geschäft anderer ortsansässiger Unternehmen dürfte weniger unter den Einschränkungen der Wirtschaft leiden.

Lüdersdorfer Bürgermeister hofft auf Normalisierung

Erhard Huzel hofft, dass die derzeitigen Einbußen nicht von allzu langer Dauer sein werden. Er sagt: „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation irgendwann wieder normalisiert.“

Unklar ist, ob die Lüdersdorfer Gemeindevertreter einen Nachtragshaushalt für 2020 beschließen werden müssen. Das ist der Fall, wenn feststeht, dass sich Einnahmen oder Ausgaben wesentlich ändern.

Die Schönberger Stadtvertreter können flexibel reagieren. Sie haben den Haushalt 2020 noch nicht beschlossen. Ihnen kamen die Einschränkungen der Corona-Zeit dazwischen. Öffentliche Sitzungen waren lange Zeit nicht möglich. Nach Auskunft des Bürgermeisters Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) wurde der Haushalt noch nicht abschließend in den Ausschüssen beraten. Noch sei unklar, in welchem Maß sich die Coronakrise auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Schönberg auswirken wird.

Zwei Unternehmen in Dassow florieren in der Krise

Ähnlich äußert sich die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD). Sie sagt, es sei noch nicht absehbar, inwieweit Betriebe in ihrer Stadt betroffen sind. Das Unternehmen GPE floriert derzeit – vor allem wegen der Produktion von Komponenten für Beatmungsgeräte der Lübecker Drägerwerk AG, die zur Behandlung von Coronakranken verwendet werden. Ebenfalls viel Arbeit in der Krise hat die Euroimmun AG in Dassow. Sie stellt Corona-Antikörpertests her.

Der am 14. April beschlossene Haushalt der Stadt Dassow sieht vor, dass die Stadt in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro Gewerbesteuer einnimmt. „Die Höhe orientiert sich an den Vorjahren“, erläutert Annett Pahl. In Dassow ist die Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle.

Kreft : „Wir haben schon konservativ gerechnet.“

Mit jeweils vier Millionen Euro Gewerbesteuer in diesem Jahr und im nächsten rechneten die Selmsdorfer Gemeindevertreter, als sie am 25. Februar einen Doppelhaushalt für 2020 und 2021 beschlossen. Bürgermeister Marcus Kreft erläutert: „Wir haben schon konservativ gerechnet.“ Die Zahl liege rund 900 000 Euro unter den Schätzungen. Nach jüngsten Gesprächen mit Unternehmen habe er den Eindruck gewonnen, dass sich die Arbeitsleistungen von Betrieben in der Gemeinde Selmsdorf nicht so drastisch verändert haben, wie es vielleicht zu erwarten war. Marcus Kreft kündigt an, er wolle sich weiter einen Überblick verschaffen. Der Selmsdorfer Bürgermeister erklärt: „Falls wir merken sollten, dass Gewerbesteuern einbrechen, dann würden wir als Gemeinde entsprechend die Einnahmen im Haushalt anpassen.“

Über den Autor

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz