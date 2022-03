Wahrsow

Immer mehr Frauen und Männer fahren zum Feuerwehrgerätehaus in Wahrsow. Hier startet an diesem Tag ein Hilfstransport Richtung Ukraine. Drei Frauen haben ihn initiiert. Zahlreiche Helfer und die Freiwillige Feuerwehr Lüdersdorf unterstützen die Aktion, die Menschen in der Ukraine und Geflüchteten zugutekommt.

So war es am späten Donnerstagnachmittag. Mitorganisatorin Julita Domke kündigte an: „Die Fahrt geht direkt nach Holm.“ Die Stadt liegt im Osten von Polen unweit eines Grenzübergangs der Ukraine. Die Helfer aus der Gemeinde Lüdersdorf und Lübeck haben Kontakt zum dortigen Bürgermeister. Aber nicht nur zu ihm. „Wir haben Kontakt zum polnischen Roten Kreuz“, sagt Julita Domke. Es weiß, was Ukrainer jetzt am dringendsten brauchen.

Spedition stellt Lastwagen für Hilfstransport

Die Spedition TS Trans, bei der Julita Domkes Schwester arbeitet, stellt einen Lkw. Er transportiert Medikamente, Verbandsmaterial und Kleidung. Ein Teil der Hilfsgüter bleibt in Polen, der andere wird weiter in die Ukraine gebracht.

„Parallel fährt von uns ein Transporter privat“, erklärt Julita Domke. Sie geht davon aus, dass es eine weitere Hilfsaktion in Wahrsow geben wird. Worüber sich die Organisatoren schon jetzt freuen: „Wir haben eine tolle Unterstützung aus den USA: über 1000 Euro Spenden von privaten Personen.“

Firmen helfen ebenfalls. Sie geben Lebensmittel. Unter den Spendern: Das Unternehmen Brüggen. Es produziert Haferflocken, Müsli, Riegel diverse Frühstücksflocken. In der polnischen Stadt Wilga stellt es Cerealien und Müsli für den zentral- und osteuropäischen Markt her. Der Betrieb mit Hauptsitz in Lübeck kündigt an: „Die H. & J. Brüggen KG wird als Beitrag zur Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung in der Ukraine kurzfristig vier Lkws mit Haferflocken, anderen Brüggen-Produkten und Sachspenden unserer Belegschaft bereitstellen.“ Zudem überweist das Unternehmen 10 000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz. Es transportiert weitere dringend benötigte Hilfsgüter in die Ukraine.

