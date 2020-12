Hilft der Lockdown? Nur zwei neue Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg am Montag

Wismar

Nachdem das Gesundheitsamt in Wismar am Sonntag keine neuen Corona-Fälle, aber eine weitere verstorbene Person gemeldet hatte, kommen am Montag nur zwei neue dazu. „Eine der beiden Personen war sogar eine verspätete Nachmeldung eines anderen Gesundheitsamtes an uns und befand sich sogar schon länger in häuslicher Quarantäne“, heißt es aus der Behörde.

Damit liegt die Inzidenz in Nordwestmecklenburg mit 128 Fällen in den vergangenen sieben Tagen laut Berechnung des Landesgesundheitsamtes bei 80,7. Der Landesweite Wert beträgt am Montag 97,4. Die Inzidenz gibt die Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen an.

Die Zahl der aktuell Infizierten Personen im Kreis sank von 257 Personen am Samstag durch ausgelaufene Quarantänen auf 154 am Montag. In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 1131 Personen. Insgesamt sind 16 Menschen im Kreis an Covid-19 gestorben.

Von OZ