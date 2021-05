Grevesmühlen

Ob zwischen Grevesmühlen und Dassow am Donnerstag tatsächlich Ausflugswetter sein wird, ist noch ungewiss. Sicher ist nur: Wer Lust auf eine Landpartie hat, findet am Herrentag, Vatertag oder Himmelfahrtstag – je nachdem, wie man diesen Feiertag nennen möchte – eine kleine aber feine Auswahl von Zielen in der Region.

Es ist zurück, das Kult-Softeis, das noch schmeckt wie früher: Am Donnerstag öffnet sich die Eis-Luke von Horns Gasthaus in Rüting nach coronabedingter Schließung wieder. 

Speisen zum Mitnehmen und Tischtennis

Auch wenn, wie Gasthaus-Chef Harald Horn anmerkt, die Gäste sich immer noch an die Pandemie-Auflagen halten müssen. „Sitzen auf den Holzbänken und an den Tischen geht leider immer noch nicht.“ Wer an diesem Tag trotzdem einen kleinen Ausflug nach Rüting unternehmen möchte, kann sich nach dem Eis-Genuss auch gleich noch etwas Leckeres zu Essen mit nach Hause nehmen. Denn auch das Speisenangebot zum Mitnehmen wird es ab dem Herrentag in Rüting wieder geben. Ab 11 Uhr ist geöffnet.

Bei schönem Wetter bietet sich eine Fahrradtour über die Dörfer an. Wie wär‘s mal mit einem ganz anderen Ziel? Idyllisch und ruhig ist es in Roxin. In dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Stepenitztal gibt es einen besonders schönen Platz mit Sitzbänken und Spielgeräten für Kinder. Wer gerne Tischtennis spielt, sollte sich die Kellen mitnehmen. Neben dem Spielplatz in Roxin steht die passende Platte.

Ein Ziel für eine Fahrradtour über die Dörfer mit der ganzen Familie: der Spielplatz mit Tischtennisplatte im idyllischen Roxin. Quelle: Jürgen Lenz

Spanschwein vom Biohof

Das Himmelfahrtsfest hat auf dem Biohof „Hoher Schönberg“ schon Tradition. In diesem Jahr muss es wegen der Pandemie-Bestimmungen aber anders ablaufen. Am Donnerstag, 13. Mai, wird dennoch von 11 bis 18 Uhr Betrieb dort sein. Das Team des Hofes bietet Besuchern Spanschwein mit Kartoffelsalat sowie Kaffee und Kuchen, alles hausgemacht und „to go“ – solange der Vorrat reicht.

Wegen der geltenden Abstandsregeln dürfen Gäste den Hof nur im Einbahnstraßensystem begehen. Auf dem Rundweg können sie die Tiere in ihren Ställen und auf den Weiden besuchen. Die Essens- und Getränkeausgabe findet auf dem Hof statt. Unter Beachtung der vorgeschriebenen Abstände kann man sich auf dem Grundstück in der Hof-Landschaft ein Plätzchen zum Picknicken suchen.

Staudengärtnerei in Klütz öffnet

Schon eine Stunde früher, von 10 bis 17 Uhr, öffnet der Steinbecker Hofladen. Alle Torten, Kuchen und der Kaffee werden zum Mitnehmen verpackt und können zum Beispiel am nahen Strand verputzt werden. „Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt“, sagt Inhaberin Birgit Mann.

So gestärkt kann es direkt weitergehen in die Staudengärtnerei „Klützer Blumenkate“ von Julia Schmoldt. Von 10 bis 17 Uhr kann der herrliche Schaugarten besichtigt werden, in dem gerade vor allem Tulpen in voller Blüte in allen Farben bunte Akzente setzen. Über 700 verschiedene Staudenarten für fast alle Lagen gedeihen hier und können erworben werden. Gärtner und Balkonbesitzer können sich auch am Donnerstag in der denkmalgeschützten Hofanlage aus dem Jahr 1846 Anregungen und Tipps einholen.

Dünenpromenade Boltenhagen oder Gottesdienst

Oder lieber doch an den Strand? Wer die neue Dünenpromenade in Boltenhagen noch nicht gesehen hat, kann am Herrentag nicht nur auf dem bereits geöffneten Teil westlich der Seebrücke spazieren gehen. Inzwischen sind auch einige Strandaufgänge östlich der Seebrücke wieder geöffnet.

Und nicht vergessen: Christi Himmelfahrt ist ein kirchlicher Feiertag. Da bietet sich natürlich der Besuch eines Gottesdienstes an. Im Pfarrgarten Dassow ist das möglich. Dorthin lädt die Kirchengemeinde ein. Beginn ist um 11 Uhr. Falls es regnen sollte, verlegt die Gemeinde den Gottesdienst in die Kirche.

Von Juliane Schultz, Jürgen Lenz, Malte Behnk, Michael Prochnow, Annett Meinke