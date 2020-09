Hingucker in Grevesmühlen: Alter Drahtesel mit Blumengrüßen

Grevesmühlen

Man nehme ein altes Fahrrad vom Sperrmüll, verpasst diesem neue Farbe und einen Fahrradkorb – und wieder ist Grevesmühlen ein Stück bunter. Gabriele Wulff hat die Initiative ergriffen und den Eingangsbereich ihres Geschäfts „Jolis Cadeaux – Schöne Geschenke“ in der Wismarschen Straße blumig schön gestaltet.

Dafür bepflanzte sie den Korb auf dem Gepäckträger des alten Drahtesels mit Sommerheide, Chrysanthemen, Efeu und Schilfgras. „Nur schauen, nicht klauen“ steht auf einem Hinweisschild geschrieben, das am Fahrrad angebracht ist. Bleibt nur zu hoffen, dass das auch von allen gelesen und ernst genommen wird.

Mitstreiter bei „Baumscheiben-Patenschaft“

Die Stadtverwaltung und die Mitglieder des Umweltausschusses der Stadtvertretung machen sich stark für ein buntes Grevesmühlen. Viele Mitstreiter sind unter anderem mit einer „Baumscheiben-Patenschaft“ an Bord. Unter anderem lassen die Mitarbeiter der Volks- und Raiffeisenbank drei sogenannte Baumscheiben in der August-Bebel-Straße erblühen. Auch die Mitarbeiter der Gärtnerei Mundt pflegen eine vor der Filiale in der August-Bebel-Straße.

Gleich gegenüber haben sich die beiden Grevesmühlenerinnen Astrid Hollmann und Christiane Münter eingebracht, die ein Beet anlegen ließen. Die Kosten liegen bei 70 Euro und die Paten übernehmen die Pflege. Interessenten können sich beim Bauhof melden.

Zudem suchen die Mitglieder des Umweltausschusses nach Flächen, die im kommenden Jahr mit Blumen verschönert werden sollen. Es gehe darum, Grevesmühlen ein Stück bunter zu machen, heißt es. Vorschläge können gern eingebracht werden.

Von Jana Franke