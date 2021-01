Grevesmühlen

Die Zäune stehen in der Hinterstraße. Am Donnerstag rücken die Bagger des Abbruchunternehmers von Peter Ingwersen aus Groß Walmstorf an. Die Hausnummern 2, 4 und 6 werden in vier bis fünf Wochen Geschichte sein. Entstehen sollen an Ort und Stelle Appartements und Wohnungen.

Es ist der dritte Bauabschnitt eines Großprojekts der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Wobag. Das baut das ehemalige Jobcenter – das einstige Wohn- und Geschäftshaus der bekannten Kaufmannsfamilie Callies – auf dem Areal zum neuen Firmensitz aus. Bezogen werden soll er im Sommer. Zudem ist auf dem Grundstück derzeit ein neues Wohn- und Geschäftshaus im Bau. Die Wobag investiert mehr als vier Millionen Euro.

Von Jana Franke