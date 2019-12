Hinterweg in Dassow ist plötzlich keine Einbahnstraße mehr

Dassow

Der Hinterweg in Dassow ist seit 2010 eine Einbahnstraße. Das wurde von der Stadt so beschlossen, um zu verhindern, dass der Urlauberverkehr von der Klützer Straße auf den parallel verlaufenden Weg ausweicht. Doch plötzlich ist die Einbahnstraßenregelung Geschichte und die Hinweisschilder sind abmontiert. Joachim Meinhardt, der am Hinterweg wohnt, ist mehr als verärgert.

„Wir haben selber festgestellt, dass das verändert wurde“, sagte Meinhardt jetzt in der Sitzung der Stadtvertreter. „Wer hat das beschlossen und warum wurden wir nicht informiert?“ Er und die übrigen Anwohner des Hinterwegs sehen es nicht ein, dass die sehr schmale Straße zwischen dem Travemünder Weg und der Klützer Straße jetzt für den Begegnungsverkehr freigegeben wurde. „Da ist überhaupt nicht genug Platz für zwei Autos in unterschiedlicher Fahrtrichtung. Außerdem spielen dort Kinder. Das ist sehr gefährlich“, mahnte Joachim Meinhardt und forderte, dass die Einbahnstraße wieder eingerichtet wird.

Bürgermeisterin überrascht

„Ich war über diese Veränderung selber erstaunt“, antwortete Dassows Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) auf die Frage des Einwohners. Sie habe sich daraufhin auch beim Landkreis erkundigt. „Es ist ein Fehler bei der unteren Verkehrsbehörde passiert, dass die Information der Anwohner nicht stattfand“, erklärte Pahl. Auch die Stadt Dassow sei über die Veränderung nicht informiert worden. Die Bürgermeisterin sagte aber auch, dass die Verkehrsbehörde auch schon Veränderungen wieder rückgängig gemacht hat. Wie die Chancen für den Hinterweg dabei stehen, konnte sie aber nicht sagen.

Anwohner fürchten mehr Verkehr

Die Anwohner des Hinterwegs, wie Joachim Meinhardt, befürchten allerdings, dass der Verkehr jetzt in ihrer Wohnstraße zunimmt. Sie wollen nicht, dass sie zur Entlastungsstrecke der Klützer Straße wird, auf der der fließende Verkehr durch am Straßenrand parkende Autos gebremst wird.

Bei der Entfernung der Einbahnstraßenregelung am Hinterweg hat die Verkehrsbehörde anscheinend mehr entfernt als notwendig gewesen wäre. An der Einfahrt in den Hinterweg stehen nur noch leere Schilderpfosten. Auch der Straßenname ist dort nicht mehr montiert, so dass Autofahrer, die wirklich in den Hinterweg wollen, ihn nur mit Ortskenntnis oder einem Navigationsgerät finden.

Von Malte Behnk