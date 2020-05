Kühlungsborn/Neukloster/Bössow

Beim Betreten der St.-Marien-Kirche in Neukloster fällt der Blick des Besuchers spontan auf einzigartige Glasfenster, die den Altarraum und die Kirchenschiffe erhellen. Diese prachtvollen Glasfenster des Chorraumes gehören zu den ältesten in Norddeutschland. Sie stammen aus der Zeit um 1245. Als ihre stilistische Vorlage gelten die der Kathedrale Notre Dame de Chartres in Frankreich (Präfekturhauptstadt des Départements Eure-et-Loir). Die Pröpste des Klosters Sonnenkamp ( Neukloster) haben vermutlich mit voller Absicht die damals geltenden zisterziensischen Vorgaben missachtet, nach denen eine solche Farbenpracht nicht gestattet war. Man vermutet, dass Fachleute aus dem sächsisch-thüringischen Raum die Arbeiten nach der Heiligsprechung der Elisabeth (1237) ausgeführt haben.

Standfiguren blicken in den Kirchenraum

Bei den Darstellungen handelt es sich um fünf lebensgroße Standfiguren, die laut Inschrift als die Heiligen Katharina, Magdalena, Elisabeth und als die Apostel Matthias und Matthäus benannt sind. Die schlanken und kraftvoll wirkenden Figuren tragen auffallend plastisch wirkende Gewänder. Ihre Blicke sind streng und feierlich in den Kirchenraum gerichtet. Die typischen spätromanischen Ornamentrahmungen der Standbilder, bestehend aus Flechtband und Ranken, tragen dazu bei, ihnen einen besonderen Glanz zu verleihen. Die Heilige Elisabeth (1207–1231), sie galt über Jahrhunderte als „deutsche Nationalheilige“, gilt noch heute als Sinnbild der tätigen Nächstenliebe.

Zur Galerie Auf Glas sind in den Gotteshäusern unter anderem in Kühlungsborn, Bössow und Neukloster Szenen aus der Bibel und dem Alltag zu sehen.

Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Klostergründung von Neukloster im Jahre 2019 haben Kinder der Stadt in einem Projekt „800 Fenster zum Himmel für Neukloster“ gebastelt. Ein Teil von ihnen ziert heute die Klosterkirche.

Wappen des Stifters im Fenster

Der Altarraum der schlichten Bössower Kirche im Kreis Grevesmühlen zeigt ebenfalls wertvolle Fenster aus dem 14. Jahrhundert. Diese beleuchten ebenfalls in ihrer antiken Originalität das Kirchenschiff und verleihen ihm einen besonderen Glanz. Es handelt sich um Stiftungsfenster, die Johannes Storm am Ende des 14. Jahrhunderts in Auftrag gab. Der unbekannte Glasmaler schuf seine einzigartigen Bilder ganz nach der Darstellungsweise der romanischen und frühgotischen Kunstauffassungen der damaligen Zeit. Im linken oberen Fenster leuchtet ein Teil des Wappens des Stifters: ein auf der Rundung eines Helms befestigtes Rad, welches drei Paar weißgraue Federn zieren.

Das ihm gegenüberliegende Fenster füllt ein weißer Schild mit drei sechsspeichigen roten Rädern. Zusammen zeigen sie Helmzier und Wappen der Familie Storm. Erhalten geblieben sind von den ursprünglich sechs Tafeln des Fensters nur vier, die nach Restaurierungen in der heutigen Anordnung zu besichtigen sind. Im linken oberen Fenster erkennt man die beiden Apostel Petrus (Augenzeuge des Auferstandenen und erster Bischof von Rom) und Paul (erfolgreicher Missionar und erster christlicher Theologe). Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man die beiden Heiligen Georg (Märtyrer, vermutlich auch Schutzpatron der Familie Storm) und Christophorus (laut Legende trug er das Christuskind und damit die ganze Last der Welt, auch Schutzpatron der Reisenden). Im Bild unten links ist Maria mit dem Jesuskind abgebildet und rechts daneben die Heiligen drei Könige. Alle Figuren wurden aus weißem Glas gefertigt, der Hintergrund dagegen aus blauem, und die Kronen und Glorien, Glanz und Heiligenschein, leuchten gelb.

Gemeindemitglieder wollten Bleibendes schaffen

Die zahlreichen ovalen Bildfenster im Chorraum der St.-Johannis-Kirche in Kühlungsborn stammen aus dem 17. Jahrhundert. Doch auch sie laden Interessierte auf eine Entdeckungsreise in dieses Jahrhundert ein, um Erstaunliches aufzuspüren. Es ist wahr, die Sonne bringt Verborgenes ans Licht: Fenster, die Geschichten erzählen über ihre Stifter, über deren Tätigkeiten, deren feste Beziehung zum Glauben und über Namen sowie über ihre gesellschaftliche Stellung. Es handelt sich um Glasmalereien, die Auskunft über das kunsthandwerkliche Können ihrer Hersteller geben und vermutlich sogar über deren Herkunft. Sie gelten gleichfalls als ein Juwel mecklenburgischer Kulturgeschichte, vor allem, was die Mode dieser Zeit betrifft.

Für die alteingesessenen Kühlungsborner sind sie von besonderer Bedeutung, weil zahlreiche namentliche Nachfahren der damaligen Stifter noch heute im Ostseebad und der Umgebung leben. Begüterte Einzelpersonen und Familien der Kirchengemeinde hatten damals das Bedürfnis, mit ihren Gaben etwas Bleibendes zu schaffen, mit dem sie sich identifizieren konnten – auch der Nachwelt zur Freude. So förderten Glieder des Brunshauptener Kirchspiels (heute Kühlungsborn Ost) nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges die Instandsetzung ihres Gotteshauses und deren Fenster mit Geld- oder Sachspenden – ein Ausdruck der tiefen Verbundenheit mit ihrer evangelischen Kirche.

Szenen aus Bibel und Alltag

Diese Glasmalereien stammen aus der Zeit, in der Pastor Heinrich Iden aus Lüneburg in Brunshaupten (1666–1694) tätig war. Die Jahreszahl 1675 auf dem Fenster der Anna Hagemesters lässt vermuten, dass aufgrund der Beziehungen des Pfarrers zu Lüneburg die Fenster auch im Lüneburgischen gefertigt wurden. Diese prächtigen, farbenfrohen Bildfenster im Chorraum zeigen sowohl Szenen aus dem Alten und Neuen Testament als auch profane Bilder aus dem Leben ihrer Spender. So tragen sie eine Botschaft, die die Zeiten überdauert hat.

Modestil im Fenster zu sehen

Häufige Motive der profanen Glasmalerei sind Landmänner bei Aussaat und Ernte, eine Frau beim Lesen, Fischer bei der Arbeit sowie die Namen der Stifter. Die dargestellten Personen tragen Kleidung der vornehmen Mode dieser Zeit, kein schlichtes Arbeitsgewand. Die Männer sind meist schwarz gekleidet mit dem damals beliebten Wams, einer Art Jacke. Eine weiße Krause um Hals und Ärmel gehören dazu. Die Pluderhosen reichen bis zu den Oberschenkeln. Man trug vorwiegend leichte Schnallenschuhe oder lederne Reiterstiefel. Die soziale Überhöhung der dargestellten Personen in allen Bildfenstern ist besonders auffällig. Chim Kroger wurde sogar beim Säen mit weißer Halskrause dargestellt. Das trifft auch deutlich für die Pflugszene des Domänenpächters Jochim Hagemester mit einem Vierspänner zu. Hans Westvale trägt bei der Erntearbeit ebenfalls prächtige Pluderhosen und mäht mit einem Reff, einer damals gebräuchlichen Korbsense.

Der Stifter Hinrich Olandt, ein Wollschläger, ließ sich mit einem Wollbogen und den dazugehörigen Schlagebänken im Hintergrund darstellen. Die Tätigkeit des Wollschlägers galt damals noch als Beruf. Ihre Aufgabe bestand in der Reinigung der stark verschmutzten und zusammengeklumpten Schafwolle mit einem Wollbogen, einem Schlaginstrument, mit dem die Faserbündel getrennt und geglättet wurden. Auf den Bänken wurde die Rohwolle zum Trocknen ausgebreitet. Wollschläger zogen zur Zeit der Schafschur von Ort zu Ort. In einigen Gegenden Deutschlands übernahmen sie auch das Ölen und Kämmen der Wollfasern für deren Weiterverarbeitung mit dem Spinnrad. Im Zuge der industriellen Revolution starb der Beruf aus. Heute ist nur noch der Familienname „Wollschläger“ erhalten.

Tote Drachen und ein Greif

Bei der Verwendung von biblischen Themen wurde das Motiv der Tötung des Drachens durch den Erzengel Michael, die Gegenüberstellung von David und Goliath, die Taufe Jesu (Mk. 1, 9–11), seine Kreuzigung, Mutter Maria mit dem Jesuskind und der Fischzug des Petrus (Luk. 5, 1–11) gewählt.

Zu den Spendern eines Bildfensters gehörte auch Maria Elisabeth, Herzogin zu Mecklenburg-Schwerin (1646–1717) und Tochter des Herzogs Adolf Friedrich I. (1588–1658). Sie war zeitweise Äbtissin des Klosters Rühn bei Bützow und Gandersheim. Das Fenster zeigt das mecklenburgische Wappentier mit der Krone, den Rostocker Greif, und ähnelt dem aus sieben Feldern bestehenden alten mecklenburgischen Wappen.

Von Jürgen Jahncke