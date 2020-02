Grevesmühlen

Eine neue Sonderausstellung ist im Städtischen Museum eröffnet worden. Gezeigt werden historische Plakate von Grevesmühlen.

1978 hatte Ortschronist Eckart Redersborg eine Vielzahl an Plakaten aus dem Nachlass des 1960 verstorbenen Otto Schapert erworben. Sie stammten vor allem aus der Zeit von 1947 bis 1960, wo Schapert sie entwarf. Seitdem schlummerten diese und auch jüngere Plakate bei Redersborg vor sich. Ganz in Vergessenheit gerieten sie aber nie. Dafür sorgte nicht zuletzt der Ortschronist selbst, indem er Alexander Rehwaldt nach dessen Übernahme des städtischen Archivs im Jahr 2005 immer wieder auf diesen Fundus hinwies.

15 Jahre später ist es nun soweit, dass ein Großteil dieser Plakate der Öffentlichkeit präsentiert werden. Gleich zur Eröffnung waren viele Besucher erschienen und staunten nicht schlecht, was sie dort zu sehen bekamen. Dazu gehörten unter anderem Plakate wie das von 1980 über die Großsteingräber im Everstorfer Forst ebenso wie die mit Hinweisen zu Sportveranstaltungen zwischen Ost und West, wie es sie Anfang der 1950er Jahre noch gab, oder auch zu Kulturveranstaltungen auf der damaligen Freilichtbühne.

Weitere Einblicke in das damalige sportliche und kulturelle Leben in Grevesmühlen geben zum Beispiel Plakate zum Heimatfest von 1956 oder zur Festwoche zur 750-Jahrfeier von 1976.

Auf ein Plakat wies Redersborg in seiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung besonders hin. Darauf wird zur Einweihung des Cap-Arcona-Ehrenmals am 8. September 1957 hingewiesen. Über 7000 KZ-Häftlinge auf den Schiffen „Cap Arcona“ und „Thielbeck“ waren am 3. Mai 1945 bei Bombenangriffen der Alliierten in der Lübecker Bucht ums Leben gekommen. 400 von ihnen hatten nach der Umbettung von Groß Schwansee nach Grevesmühlen hier ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Im Anschluss an seine Rede übergab Eckart Redersborg dem Archivar und Kulturbeauftragten Alexander Rehwaldt auch offiziell seine insgesamt 111 gesammelten Plakate. Einige davon sind in der noch bis Ende Juli gezeigten Ausstellung im Städtischen Museum zu sehen. Außerdem wurden alle Plakate durch den NWM-Verlag digitalisiert, so dass sie auch in dieser Form der Nachwelt erhalten bleiben.

Gedruckt worden waren die Plakate mit fast ausschließlich politischen Motiven von zentralen Druckereien. Die Grevesmühlener Buchdruckereien Heinrich Robrahn, Korn & Salchow und Neu druckten hingegen die Plakate mit städtischem oder regionalem Bezug. „Ich finde es herrlich, dass jemand das alles gesammelt hat“, meinte Wolfgang Neu. Auch der 83-Jährige und Chef der gleichnamigen Druckerei hatte es sich nicht nehmen lassen, zur Eröffnung der Ausstellung zu kommen. Mitgebracht hatte er zwei Plakate von der 1972 in Rostock-Warnemünde stattgefundenen 15. Ostseewoche, die er Redersborg und Rehwaldt übergab.

Von Dirk Hoffmann