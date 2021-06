Kostenlos bis 10:00 Uhr Hitzetipps für Tiere: So kommen Hund, Katze und Co. in MV gut durch den Sommer

Tiere leiden besonders unter der anhaltenden Hitzewelle, die MV gerade überrollt. Christine Geburtig vom Lottihof bei Grevesmühlen erklärt, wie man den Vierbeinern das Leben jetzt deutlich leichter machen kann. Und was man mit den Tieren derzeit auf keinen Fall tun sollte.