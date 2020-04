Boltenhagen

Beeindruckende Bilder an der Seebrücke in Boltenhagen. Kitesurfer nutzten die konstanten Nordostwinde für ihren Sport. Unser Fotograf Helmut Strauß hat sich die Zeit genommen, um die Männer und Frauen bei ihrem Sport zu fotografieren. Und auch wenn auf den Bilder die Sonne vom strahlend blauen Himmel scheint – die Temperaturen der Luft schafften es in den vergangenen Tagen an der Küste nur knapp über die Zehn-Grad-Marke. Für die Extremsportler offenbar kein Problem, die ersten von ihnen waren bereits kurz nach den schweren Frühlingsstürmen Ende März/Anfang April auf dem Wasser. Wirklich beeindruckend!

Die Steilküste von Redewisch im Hintergrund. Quelle: Helmut Strauß

Kunst kommt von Können: Für solche Sprünge braucht es Übung und Fitness. Quelle: Helmut Strauss

Kitesurfer am Strand von Boltenhagen. Quelle: Helmut Strauss

