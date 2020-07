Hochkarätige Musiker improvisieren in Boltenhagens Kirche

Boltenhagen

Die beiden Musiker und Komponisten Dobrin Stanislawow und Warnfried Altmann geben am Dienstag, 14. Juli, um 17 Uhr und um 19.30 Uhr einzigartige Konzerte in Boltenhagens Kirche auf der Paulshöhe.

Dobrin Stanislawow spielt Panflöte, Didgeridoo und Ocean Drums. Quelle: privat

Mit den vielschichtigen Möglichkeiten des Saxophons, der Panflöte, des Didgeridoos, mit der Ocean Drum und nicht zuletzt mit Nonverbalgesang und Obertongesang wollen sie ihr Publikum verzaubern. Die Musik lebt in der Hauptsache von Improvisationen und ist in der selben Form nicht wiederholbar – also in diesem Sinne einmalig. Ein besonderes Erlebnis für Geist und Sinne. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Saxofonist und Klarinettist Warnfried Altmann beherrscht die Improvisation. Quelle: Malte Behnk

Von Malte Behnk