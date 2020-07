Boltenhagen

Sommer 2020: Boltenhagen statt Ballermann. Weil viele Urlauber ihre Auslandsreisen gecancelt haben, platzen die deutschen Urlaubsorte aus allen Nähten. Nachdem inzwischen mit Thüringen und Sachsen sämtliche ostdeutschen Bundesländer seit dem Wochenende Sommerferien haben, haben die Vermieter in Boltenhagen alle Hände voll zu tun.

Buchungsanfragen kämen im Minutentakt, wie eine Umfrage bei einigen Vermietern von Ferienwohnungen im Ostseebad ergab. Nur: Es ist kaum noch ein Bett frei, Boltenhagen ist nahezu ausgebucht in diesen Tagen. Und rund 12 000 Betten gibt es im Ort. Können dabei die Corona-Regeln eingehalten werden, fragen sich die Tourismusunternehmer?

Zahlreiche Debatten um die Baustelle „Dünenpromenade“

Ja, sie können es größtenteils, wie eine Stichprobe der OZ am Sonntagnachmittag in Boltenhagen ergab. Ja, die Hälfte der Großparkplätze war ausgebucht. Ja, in den Restaurants und Imbissen herrschte Hochbetrieb. Ja, Personal und Gäste halten sich weitgehend an die Maskenpflicht.

Dennoch hatten Urlauber und Tagesgäste (Ja, auch aus Schleswig-Holstein kamen etliche Tagesgäste trotz des noch geltenden Corona-Einreiseverbots für Tagesbesucher) genügend Platz auf den Wegen in Boltenhagen.

Selbst auf der Seebrücke, bekanntlich ist es dort immer besonders voll, hielten sich die Spaziergänger an die Regeln. Auf der Strandpromenade drängelten sich Radfahrer wie gewohnt an Fußgängern vorbei. Und die im Bau befindliche Dünenpromenade sorgte auch am Sonntag für reichlich Gesprächsstoff unter den Besuchern. Die Kommentare reichten von harscher Kritik an der Verschandelung der Düne bis zur Hoffnung, dass mit der Fertigstellung die Fußgänger endlich wieder aufs Meer schauen könnten, ohne durch den Sand am Strand stapfen zu müssen.

Viel Abstand in der Weißen Wiek in Tarnewitz

Wer es deutlich ruhiger haben wollte am Sonntag, der hatte in der Weißen Wiek in Tarnewitz gute Karten. Doch gab es nicht nur genügend Parkplätze, auch der Besucheransturm reichte offenbar nicht bis in den östlichsten Ortsteil des Ostseebades. Fazit der Stichprobe am Sonntag: Die allermeisten Urlauber und Besucher halten sich an die Corona-Regeln.

Lesermeinung: Wie ist Ihr Eindruck vom Urlaub an der Ostseeküste? Ist es Ihrer Ansicht nach zu voll? Halten sich alle an die Regeln? Uns interessiert Ihre Meinung dazu, schreiben Sie uns an michael.prochnow@ostsee-zeitung.de (gern auch mit aktuellen Fotos) oder rufen Sie an unter 03881/787810.

Von Michael Prochnow