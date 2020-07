Grevesmühlen

Hochsaison für die Mitarbeiter in der Landwirtschaft, mit der Einfuhr der Gerste hat die Getreideernte begonnen. Auch der Landwirtschaftsbetrieb (LWB) Grevesmühlen hat längst mit der Arbeit begonnen. Rund 1800 Hektar Land gehören zum LWB, dazu kommen mehrere Hundert Milchkühe plus Nachzucht.

Die Tiere werden die Kühe überwiegend mit selbst angebauten Futtermitteln ernährt, genverändertes Futter wie beispielsweise Soja aus Übersee, werde nicht eingesetzt. Die Milch aus Grevesmühlen wird bei Arla in Upahl verarbeitet. Neben Getreide baut der Betrieb auch Mais an, der in den Biogasanlagen der Stadtwerke Grevesmühlen in Wärme und Strom umgewandelt wird.

Von Michael Prochnow