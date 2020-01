Hochwasser-Prognose für MV: Diesen Ortsteilen von Boltenhagen drohen Überflutung

Hochwasser und Sturmfluten werden für immer mehr Menschen in MV zu einer echten Gefahr: Die Landesregierung hat ihre Notfall-Pläne aktualisiert. Ergebnis: Selbst Deiche, Sperrwerke und Dünen bieten keinen ausreichenden Schutz mehr. So wäre Boltenhagen betroffen – in drei Szenarien.