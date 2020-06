Höher als der Kölner Dom: Windpark bei Schönberg wächst weiter

Schönberg

Östlich von Schönberg ragen immer mehr Windräder in den Himmel, die höher sind als der Kölner Dom. Das Unternehmen BayWa r.e. hat zwei Anlagen mit einer Gesamthöhe von 184,40 Meter errichtet. Im vorigen Jahr investierte die Tochterfirma des BayWa-Konzern mit Sitz in München bereits in den Bau von acht Windrädern desselben Typs. Die neuen Anlagen sollen noch im kommenden Monat ans Netz gehen.

Ein Unternehmenssprecher bestätigt auf Anfrage: „Wir verantworten das Projekt.“ Mit den neuen Windrädern würden zwei Altanlagen ersetzt. „Die Inbetriebnahme ist für Ende Juli geplant“, erläutert BayWa r.e. und kündigt an: „Nach Fertigstellung soll das Projekt ebenfalls an die Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG gehen.“ Sitz der Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG ist das niedersächsische Neustadt am Rübenberge.

Projekt startete bereits 2016

Investoren bereiten den Bau seit Jahren vor. Wie berichtet, hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg die beiden neuen Anlagen in der Gemarkung Retelsdorf genehmigt. Es sind Windräder des Typs Enercon E-92 mit 138,40 Meter Nabenhöhe, 92 Meter Rotordurchmesser, einer Gesamthöhe von 184,40 Meter und einer Nennleistung von 2,35 Megawatt.

1942 Windkraftanlagen in MV Maximal 3473 Megawatt Strom konnten die 1942 Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern Ende 2019 nach Angaben des Bundesverbands Windenergie erzeugen. Damit lag das Bundesland auf Platz sieben hinter Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Neuere Daten liegen noch nicht vor. Der Anteil der Windenergie am Stromverbrauch in Deutschland beträgt aktuell 24,6 Prozent mit steigender Tendenz. Seit 2019 sind die Windräder die wichtigste Energiequelle vor der klimaschädlichen Braunkohle. In Mecklenburg-Vorpommern stieg der Anteil der Windenergie auf über 40 Prozent.

Nach Angaben des Staatlichen Amtes bekam eine Bauherrengemeinschaft der Onken WKA GmbH & Co. KG und der WKA Schönberg GmbH & Co. KG am 10. März 2017 die Genehmigung für den Bau und den Betrieb zweier Anlagen in der Gemarkung Retelsdorf. Der Antrag ging am 3. Mai 2016 beim Amt ein. Die Genehmigung wurde später auf die Windpark Schönberg 2 GmbH & Co. KG mit Sitz im bayerischen Gräfelfing übertragen. „ Windpark Schönberg 2“ ist auch der Projektname für die beiden neuen Anlagen der BayWa r.e.

Schönberger Bürgermeister: „Wir wurden nicht beteiligt.“

Für die Genehmigung war das Staatliche Amt mit Sitz in Schwerin zuständig, nicht die Stadt Schönberg. Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) sagt: „Wir wurden nicht beteiligt.“ Die Grundstücke seien nicht im Besitz der Stadt.

Das war sie allerdings bei einigen Baugrundstücken für Windenergieanlagen in den Gemarkungen Schönberg und Sabow. Vor diesem Hintergrund gingen politische Vertreter der Stadt vor Jahren von erheblichen Einnahmen aus. Schönberg könne für den Fall eines Repowerings mit einer hohen Pacht rechnen und werde am Erlös des Stromverkaufs beteiligt, hieß es. Das von den Stadtvertretern gebilligte Repowering ist das Ersetzen älterer Windräder durch neue. Der Hintergrund: Der technologische Fortschritt macht den Abbau von Anlagen, die Ende der 90er-Jahre gebaut wurden, rentabel, obwohl sie das Ende ihrer Lebensdauer bei Weitem noch nicht erreicht haben – vorausgesetzt, sie werden durch deutlich effizientere und größere Anlagen ersetzt. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt teilte dazu auf Anfrage mit: „Die Standorte der Neuanlagen müssen nicht identisch sein mit den Standorten der Altanlagen, die Anzahl kann ebenfalls variieren.“

Das Unternehmen Enercon hat mit Hilfe eines Krans eine weitere Windkraftanlage errichtet. Sie steht auf einem Feld bei Retelsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

So war es beim Bau einer neuen Windenergieanlage unweit des Schönberger Ortsteils Sabow. Sie steht 520 Meter vom nächsten Wohnhaus entfernt. Wie berichtet, kritisieren Einwohner des Schönberger Ortsteils den Bau. Ihr Eindruck: Was betroffene Bürger wollen, spiele keine Rolle, Informationen seien zurückgehalten worden und das „Schutzgut Mensch“ nicht berücksichtigt. Das Staatliche Amt entgegnet, der Antrag sei nach den gesetzlichen Vorgaben geprüft worden. Mit der Auflage, die Anlagen nachts abzuschalten, würden „keine unzulässigen Schallimmissionen hervorgerufen.“

Ärger wegen Dauerblinkens in der Dunkelheit

Für Unmut sorgen auch die Lichter der Windkraftanlagen, die in der Dunkelheit permanent blinken, obwohl auch eine Technik verfügbar ist, die einen Dauerbetrieb vermeidet. Sie erkennt Flugobjekte, die sich nähern, und schaltet nur dann die Beleuchtung ein. BayWa r.e. teilt dazu mit: „Aus technischen Gründen konnte die sogenannte bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (Befeuerung) nicht sofort implementiert werden.“ Das Unternehmen kündigt an: „Diese soll aber bis Mitte kommenden Jahres nachgerüstet werden.“

