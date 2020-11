Hof-Gutow/Pohnstorf

Jessica Schroth steht auf der großzügig angelegten Weide in Pohnstorf und ruft nach ihren 13 Rindern, die sich in die hinterste Ecke verkrochen haben. Mit lautem Muhen kommen sie angestampft. Das Schauspiel ähnelt dem Abholen eines Kindes aus der Kita: Voller Freude läuft es nach Mama kreischend auf diese zu.

Es nieselt. Der Himmel ist wolkenverhangen. Ungemütlich. Herbstlich eben. Wer ist da schon gerne auf der Weide? Die Kühe scheinen zu ahnen, dass es heute nach mehreren Monaten im Freien ab nach Hause in den Stall geht.

Doch irgendetwas ist anders. Plötzlich bremsen die Tiere ab und geben sich misstrauisch. Denn nicht nur „Frauchen“ Jessica Schroth ist auf der Weide, sondern noch fünf andere, ihnen fremde Menschen. Und alle sitzen auf Pferden. „Was wird das?“, scheinen sich die Kühe zu fragen. Das Muhen wird aufgeregter.

Ein Hauch Wild-West-Romantik

Mit Jessica Schroth, die in Hof-Gutow als Pferde- und Reittherapeutin arbeitet und auch ihre Rinder in die Therapien mit einbindet, stehen ebenso Tanja Köhler, Michaela Gehl, Marie Ziege, Oliver Kraft und Vincent Schaffer den Kühen gegenüber. Mit ihnen kommt ein Hauch von Cowboy-Feeling und Wild-West-Romantik auf die Weide. Ihre Mission: Die Rinder zu Pferd von Pohnstorf in den 2,5 Kilometer entfernten Stall in Hof-Gutow zu bringen.

Der erfahrenste Cowboy unter ihnen ist Oliver Kraft aus dem schleswig-holsteinischen Gülzow bei Geesthacht. Der 50-jährige selbstständige Trainer für Ranch- und Westernpferde reitet seit seinem fünften Lebensjahr und hilft schon seit vielen Jahren Landwirten bei der Rinderarbeit. In Hof-Gutow ist er zum ersten Mal. Zu seinem festen Team gehört Tanja Köhler. Michaela Gehl, Marie Ziege und Vincent Schaffer sind freundschaftlich mit Jessica Schroth verbunden und haben sich aus Interesse dazugesellt.

Oliver Kraft hat Erfahrung mit dem sogenannten Umtrieb. Zu seinem Tätigkeitsfeld gehöre unter anderem das Zusammentreiben der Tiere für anstehende Blutuntersuchungen oder das Einsetzen der Ohrmarken für die Kälber, erklärt er. Aber er fängt auch ausgebüxte Rinder ein. Zudem gibt er Gewöhnungskurse für Pferde, damit diese ihre natürliche Angst vor Rindern verlieren.

Für die Stute „Miss Kitty Gun“ von Jessica Schroth ist diese Arbeit völliges Neuland. „Aber sie macht das richtig gut“, sagt sie und streichelt dem Vierbeiner liebevoll den Hals.

Heimkehr im Transporter risikoreicher

Die Reiter halten zunächst gebührenden Abstand zu Jessica Schroths Rindern. Die kennen die Heimkehr nach Hof-Gutow nur als Transport mit einem Fahrzeug. „Im Wagen ist es für die Tiere vielleicht entspannter, weil sie nicht laufen müssen, aber es ist auch risikoreicher“, meint Jessica Schroth. Im Anhänger bestehe die Gefahr, dass die Tiere ins Rutschen kommen, auf die Kälber fallen und diese erdrücken.

Dass diese Tour nach Hause also nur gut gemeint ist, kapieren die Rinder aber noch nicht. Denn so recht wissen sie zunächst nicht, wie ihnen geschieht. Auf seinem Pferd sitzend nähert sich Oliver Kraft wortlos den aufgeregten Kühen. Dann reitet er gezielt und gemächlichen Schrittes in der Nähe der Tiere auf und ab. Links und rechts grenzen Tanja Köhler, Michaela Gehl, Marie Ziege und Vincent Schaffer die Rinder ein. Jessica Schroth reitet hinterher. So wollen sie erreichen, dass sich die Rinder ohne Hast und Stress in Richtung Ausgang der Weide bewegen.

Es klappt nicht beim ersten und auch nicht beim zweiten Mal. Vor allem der weiße Ochse zeigt sich beim Umtrieb störrisch und respektlos. „Er hat irgendwie seine eigenen Ideen“, sagt Oliver Kraft voller Ruhe. Die muss er auch ausstrahlen, um die Kühe nicht noch mehr zu verwirren.

Absolute Kontrolle über die Herde

Eine halbe Stunde später sind die Rinder von Pohnstorf die schmale Straße in Richtung Hof-Gutow unterwegs. Oliver Kraft bewegt und positioniert sich so, dass er jederzeit die absolute Kontrolle über die Herde hat. Viel reden muss er mit den Tieren nicht. Sie tun, was er will.

Jessica Schroth treibt von hinten, Oliver Kraft bremst von vorne. Ein Problem sind nur die Schlupflöcher in den Hecken links und rechts. Hier und da haut eine Kuh oder ein Kalb auf den Acker ab. Dort aber haben sich die anderen Reiter positioniert, um die Tiere von der Flucht abzuhalten und sanft in die Herde zurückzutreiben.

„Cowboy“ Oliver Kraft hat mit fünf Helfern die Rinder von der Weide in den Stall getrieben. Quelle: Jana Franke

Was für die Betrachter nach einem lockeren Job aussieht, ist hochkonzentrierte Teamarbeit mit auf die Reaktionen der Tiere angepassten Bewegungen. Somit wird aus dem anfänglichen Misstrauen der Kühe ein Vertrauen zu den Reitern – und ein atemberaubendes Spektakel, das sogar einige Dorfbewohner aus ihren Häusern lockt.

Die Rinder traben in Richtung Stall. Jessica Schroth schließt das Gatter und atmet tief durch. Erleichtert schaut sie auf ihre Tiere. „Geschafft! Die 2,5 Kilometer waren gefühlte fünf“, gibt sie lachend zu. „Eine Kuh tanzte irgendwie immer aus der Reihe und war schwer von Begriff“, resümiert sie. Fast drei Stunden hat die Aktion gedauert.

Wiederholung im Frühjahr

Auch im Frühjahr will sie wieder gemeinsam mit Oliver Kraft und seinen Begleitern aufs Pferd steigen und die Rinder zurück auf die Weide führen. Dann dürften sich die Kühe ja erinnern, was die Reiter von ihnen wollen. Mit dabei sein will dann auch der Ehemann von Jessica Schroth. „Ich habe extra abgenommen“, sagt Holger Schroth auf seinen Bauch klopfend. Hatte die Waage vorher 115 Kilogramm angezeigt, sind es jetzt nur noch 80 Kilogramm. „Schwerer darf niemand für meine Pferde sein“, sagt Reittherapeutin Jessica Schroth lachend.

Jessica Schroth (48) und ihr Mann Holger (54) mit Stute „Miss Kitty Gun“. Quelle: Jana Franke

Die Kühe stehen Futter mampfend in ihrem Stall. Jessica Schroth hat noch ein paar liebe Worte für die 13 Rinder und auch für Stute „Miss Kitty Gun“ übrig. „Super gemacht!“ Lob hat noch keinem geschadet!

Von Jana Franke