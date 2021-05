Hofzumfelde/Klütz

Ein neues Wohngebiet vor den Toren der Stadt Klütz nimmt konkrete Formen an. Die Pläne für eine Bebauung östlich der Landesstraße auf Flächen der ehemaligen LPG in Hofzumfelde stoßen seitens des städtischen Bauausschusses auf Zustimmung. Auf seiner Sitzung am Mittwochabend empfahl er, den Entwurf für das Beteiligungsverfahren vorzubereiten.

Jörg Heidenreich ist der Vorhabenträger, der vor gut anderthalb Jahren dieses Land mit einer Fläche von 12 000 Quadratmetern von privater Hand erwarb. Der ehemalige Eigentümer der brach liegenden Fläche hatte sich bereits um die Aufstellung eines Bebauungsplanes bemüht, was Heidenreich nun fortführt. Seit vielen Jahren würde er bereits mit der Stadt und dem Amt zusammenarbeiten, man habe gemeinsam mehrere Projekte auf den Weg gebracht, wie er erzählt. Dazu gehörten zum Beispiel die Bebauung in Wahrstorf oder auch das Feriengebiet in Wohlenberg. Hinzu kam, dass die Stadt an einer Entwicklung von Hofzumfelde interessiert war.

Jörg Heidenreich ist der Vorhabenträger für das neue Wohngebiet in Hofzumfelde. Quelle: Dirk Hoffmann

Für diesen Teilbereich in Hofzumfelde wurde der Bebauungsplan Nr. 42 aufgestellt, die Öffentlichkeit davon in Kenntnis gesetzt und die Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden mit Schreiben vom 3. Dezember 2019 um eine Stellungnahme gebeten.

16 Wohneinheiten geplant

Die Abwägung der Stellungnahmen und eine Überprüfung der Verdichtung des Gebietes sind mittlerweile erfolgt, wie Kati Hoot vom Grevesmühlener Planungsbüro vor den Mitgliedern des Bauausschusses erklärte. Insgesamt sind es 16 Wohneinheiten, die hier nach Darstellung von Heidenreich entstehen. Dabei handelt es sich um drei Grundstücke mit Doppelhaushälften zwischen 350 und 500 Quadratmetern sowie zehn Grundstücken für Einzelhäuser. Neun von ihnen sind zwischen 620 bis 720 Quadratmetern groß, ein weiteres hat eine Fläche von etwa 900 Quadratmetern.

Einbahnstraße im Wohngebiet Geplant ist auf dem Wohngebiet in Hofzumfelde eine Mischung von Einzel- und Doppelhäusern. Dabei handelt es sich um eingeschossige Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss. Verkehrlich angebunden wird das Wohngebiet über eine Durchfahrtsstraße mit einer Breite von 6,50 Meter, die zur Einbahnstraße wird.

Unterschiede in der Höhe der Grundstücke

Die vorhandene Baumreihe und die Einzelbäume sollen erhalten bleiben. „Daran ist uns sehr gelegen. Das wollen auch die künftigen Eigentümer unbedingt“, so Heidenreich. Das Grün zu erhalten, bewerteten der Ausschussvorsitzende Hartwig Holst und die anderen Mitglieder als positiv. Offen bleiben allerdings noch zwei Aspekte, die gelöst werden müssen. So sollte nach Aussage von Ausschussmitglied Angelika Palm die unterschiedliche Höhe der Grundstücke noch einmal genau betrachtet werden.

Rechtslage prüfen

Zu einem viel größeren Problem könnte für Heidenreich aber die Einordnung der 6,50 Meter breiten Erschließungsstraße werden. Wird die spätere Durchfahrtstraße als private Straße eingestuft, würde das zu erheblichen Problemen bei der Nutzung führen. Um das zu verhindern, müsste es nach Aussage von Heidenreich unbedingt eine öffentliche Straße sein. Kati Hoot schlug dem Bauausschuss vor, dass die Verwaltung hier die Rechtslage einmal prüfen möge.

Jörg Heidenreich hofft, dass noch in diesem Jahr mit der Erschließung begonnen werden kann. Dann wäre es möglich, Mitte des kommenden Jahres mit den Hochbauarbeiten zu starten. Insgesamt ist die Lage des künftigen Wohngebietes nach Aussage von Heidenreich natürlich eine besondere. Nahe Klütz und unweit der Ostsee sei sie für Käufer interessant. Dazu, was die Grundstücke einmal kosten werden, könne er aktuell aber noch keine Aussage treffen.

Von Dirk Hoffmann