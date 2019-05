Dassow

Außergewöhnliche Ehrungen und ein Rekordergebnis: Darüber freuten sich Mitglieder der Dassower Feuerwehr und zahlreiche Gäste beim traditionellen Tag der offenen Tür. Der Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern zeichnete zwei Feuerwehrmänner für besonders lange Mitgliedschaft aus. Ein Ehrenzeichen erhielt Günter Sell (81), der vor 60 Jahren Brandschützer in seiner Heimatstadt Dassow wurde. Ein weiteres Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbands überreichte Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) an Horst Hinz (84), der sogar seit sieben Jahrzehnten Jahren Mitglied einer Feuerwehr ist und viele Jahre in der Wirkungsbereichsleitung arbeitete.

Landrätin Kerstin Weiss heftet dem Dassower Feuerwehrmann Günter Sell (81) ein Brandschutzehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbands an. Quelle: Jürgen Lenz

Zu den Auszeichnungen während des traditionellen Morgenappells am Tag der offenen Tür gratulierten auch der stellvertretende Kreiswehrführer Heinz Hinzmann, der Dassower Wehrführer Daniel Selzer und Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD).

Mitglieder der Dassower Jugendwehr zeigen stolz das Rekordergebnis der Schrottsammelaktion 2019: 19600 Euro. Quelle: Jürgen Lenz

Ein Rekordergebnis verkündigen konnte Sascha Kuhfuß, Vorsitzender des Fördervereins der Dassower Feuerwehr. Zunächst sagte er vor Mitgliedern und Gästen der Wehr, er freue sich, dass am 30. März so viele Frauen und Männer an der sechsten Schrott- und Metallsammlung zugunsten der Brandschützer teilnahmen und mithalfen. Dann verkündete Sascha Kuhfuß: „Wir haben auch in diesem Jahr wieder ein Rekordergebnis erreicht: 19 600 Euro.“ Nach Auskunft des Fördervereinsvorsitzenden wurden bei der Aktion fast 80 Tonnen Schrott und Metall bewegt.

Beim Tag der offenen Tür sorgte die Dassower Feuerwehr auch für Essen, Getränke, Informationen und Unterhaltung. Kinder konnten sich auf einem Karussell und auf einer Hüpfburg vergnügen.

Jürgen Lenz