Die zunehmende Nitratbelastung im Grundwasser sorgt für erhebliche Probleme in der Landwirtschaft. Teile von Nordwestmecklenburg gelten als sogenanntes „Rotes Gebiet“. Der Grund dafür sind unter anderem die Ergebnisse der Messstelle in Roggenstorf bei Mallentin. Dort liegt der Wert deutlich über den Grenzwerten. Deshalb greift die Düngeverordnung, die Auflagen bei der Bewirtschaftung der Felder nach sich zieht. Für den Menschen haben die Ergebnisse keine direkten Auswirkungen, das Grundwasser, das der Zweckverband Grevesmühlen fördert, stammt aus deutlich tieferen Schichten, als jenen, in denen die Messsonden des Landes sich befinden. „Unser Trinkwasser ist nicht gefährdet“, sagt Vorstandsvorsitzender Eckhard Bomball. „Jedenfalls im Moment nicht, die Messungen stammen aus dem ersten Grundwasserleiter, wir fördern aus dem dritten. Da sind noch einige Erdschichten dazwischen.“

20 Prozent weniger Dünger sind die Folge

Weit weniger gelassen sehen die Landwirte die Sache. Denn aufgrund der Messwerte werden sogenannte „Rote Gebiete“ eingeteilt, in denen die Landwirte 20 Prozent weniger Dünger aufbringen dürfen, in Nordwestmecklenburg sind das allein 120 000 Hektar, die von der Auflage betroffen sind. Weniger Dünger bedeutet auch weniger Ertrag.

Der 43-jährige Landwirt Hinrich Junkelmann, der als Verwalter bei dem Großlandadwirt Bernhard Reemtsma arbeitet, befürchtet erhebliche somit auch Probleme aufgrund der jüngsten Entwicklung. „Es ist schwer, sich jetzt schon zu dem Thema zu äußern, immerhin ist ja die letzte Verordnung noch nicht raus. Aber ich erwarte, dass die Roten Gebiete uns am meisten Schwierigkeiten bereiten werden“ sagt er.

Laut den Landwirten beziehe sich die normale Begrenzung für Stickstoffdünger auf den Bedarf der jeweiligen Pflanze und werde daran entsprechend hochgerechnet. Nicht so in den Roten Gebieten: Dort steht genau fest, welche Menge Stickstoff auf welchen Flöchen eingesetzt werden darf. Egal ob die jeweilige Frucht mehr oder weniger braucht, es darf maximal diese festgelegte Menge eingesetzt werden. Und genau dort sehen die Landwirte die größten Gefahren.

Die Qualität der Ernte wird leiden

Hinrich Junkelmann macht sich vor allem Sorgen, weil die Auswirkungen so schwer abzuschätzen sind. „Man hofft natürlich, das die Erträge davon nicht beeinflusst werden. Aber das wäre naiv. Ich glaube, dass die Verordnung in erster Linie die Qualität der Frucht beeinflussen wird.“ Und zwar negativ. Es könne passieren, dass Weizen, der noch im letzten Jahr für die Brot-Herstellung verwendet wurde, in diesem Jahr nur noch als Futterweizen tauge, sagt der 43-jährige. Und dafür gibt es deutlich weniger Geld.

Viele Bauern, darunter auch Junkelmann, hinterfragen die Verordnung an sich. Mancherorts werden starke Zweifel laut, was die Messstationen angeht. Diese sollen so manches Mal widersprüchliche Werte gezeigt haben. Auch was die Standorte der Stationen angeht, sind viele Landwirte misstrauisch. Doch längst nicht jeder Bauer sträubt sich gegen das Regelwerk. „Ich finde es eigentlich sehr gut, dass der Düngereinsatz geregelt werden soll. Allerdings erscheint mir diese neue Verordnung ein wenig zu drastisch. Vor allem die Roten Gebiete finde ich übertrieben und auch schwierig umzusetzen“, sagt Hinrich Junkelmann.

Kooperation von Landwirten und Zweckverband

Die Kooperationsbereitschaft der Landwirte begrüßt Eckhard Bomball.

„Denn am Ende werden wir es nur zusammen hinbekommen, dieses Problem zu lösen. Der Zweckverband Grevesmühlen wertet jedes Jahr im Frühjahr die Messungen der Grundwasserwerte aus, in den nächsten Wochen wird das sogenannte Grundwasser-Monitoring stattfinden. 21 Vorfeldmessstellen gibt es dafür. „Dann wissen wir genau, wie die Werte sind.“ Sorgen müsse sich niemand der Kunden machen. Denn wie der Vorstandsvorsitzende betont, seien die mit Nitrat belasteten Schichten noch weit von den Entnahmestellen entfernt. „Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass wir eines Tages dieses Nitrat in den Leitern haben werden, aus denen wir das Trinkwasser beziehen.“ Wann das sein wird, in wie vielen Jahren, das hänge von so vielen Faktoren ab, das niemand dazu etwas genaueres sagen könne, so Bomball.

22 Messstellen allein in Nordwestmecklenburg

Inzwischen hat das Land auf die Forderungen der Landwirte reagiert und die Zahl der Messstellen erhöht. Für Nordwestmecklenburg bedeutet das, dass in den Jahren 2017 und 2018 zwölf neue Messstellen eingerichtet worden sind, damit ist die Zahl auf 22 gestiegen. Die neue gebauten Einrichtungen befinden sich in: Holdorf, Klein Warin, Krassow, Mankmoos, Pokrent Meierei, Roggenstorf, Carlow, Cramonshagen, Metelsdorf, Naschendorf, Rankendorf und Schattin. Ob noch weitere Messstellen hinzukommen, wird derzeit geprüft, laut Landwirtschaftsministerium läuft die Untersuchung noch bis zum Jahr 2021. Allerdings, so teilt die Pressestelle weiter mit, sei zu betonen, dass dass sowohl die vorhandenen Messstellen als auch die neugebauten Messstellen allein nicht dafür geeignet sind beziehungsweise ausreichen, eine verursachergerechte Ausweisung derjenigen Flächen vorzunehmen, die ursächlich für gemessene Grundwasserbelastungen seien.

Was ist eigentlich Nitrat? Eine Ursache für die hohen Nitratwerte im Grundwasser ist die stickstoffhaltige Düngung in der Landwirtschaft. Neben Mineraldünger werden Gülle aus Mastställen oder Biogasanlagen auf den Feldern ausgebracht. Der Anteil, den die Pflanzen nicht verbrauchen und der im Boden nicht durch Denitrifikation abgebaut wird, gelangt als Nitrat in das Grundwasser.Im Körper können durch Stoffwechselprozesse Nitrosamine oder Nitrit entstehen. In geringen Mengen ist der Stoff für Erwachsene unbedenklich. Für Babys und Kinder kann er allerdings sehr gefährlich sein, weil er die roten Blutkörperchen angreift, die Sauerstoff durch den Körper transportieren. Allerdings ist Nitrat nicht nur im Grundwasser enthalten, vor allem Salate und Spinat enthalten überdurchschnittlich viel Nitrat.

