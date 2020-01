Hohe Strom- und Gema-Kosten trüben Bilanz des Stadtfestes in Schönberg

Schönberg

Eine Bilanz des letzten Stadtfestes: Das hat der Hauptorganisator Uwe Kylau auf Einladung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadt Schönberg gezogen. Kylau äußerte sich zufrieden. Eine Ausnahme bildeten die Kosten für die Strominstallation. „Die 7500 Euro haben mich völlig überrascht“, so Kylau. Zwei Jahre zuvor hatten sie nach seiner Aussage noch bei 3000 Euro gelegen. Auch die Gema-Gebühren lagen um ein Vielfaches höher als zuvor angenommen. Statt den kalkulierten 1100 Euro waren am Ende 5735 Euro zu bezahlen. Die Gema hatte die Flächen nachgemessen und die Gebühr danach berechnet. Insgesamt standen den Einnahmen des Stadtfestes in Höhe von 23 266 Euro Ausgaben von 59 455 Euro gegenüber.

Kylau : Mehr Organisatoren nötig

„Die Organisation muss künftig auf mehrere Schultern verteilt werden“, lautet ein Fazit von Uwe Kylau. Wenn es notwendig ist, dann würde er auch wieder beim Stadtfest 2021 mithelfen. Aber nicht mehr als Hauptorganisator, denn das übersteigt auch seine Kräfte.

Sportler der TSG Schönberg zogen beim Stadtfest durch Schönberg. Quelle: Malte Behnk

2019 hatte Schönberg die 800 Jahre seiner Ersterwähnung gefeiert. Begleitet wurde das Jubiläum von vielen Veranstaltungen, die sich über das ganze Jahr verteilten. „Das Konzept mit zwei Bühnen hat sich bewährt“, meint Kylau. So konnten sich die Besucher zwischen dem Marktplatz und der Amtsstraße bewegen. Dabei seien auch die Straßenkünstler, die für Unterhaltung sorgten, gut angenommen worden. Auf viel Resonanz stieß zudem das Programm am Sonntag, das in Zusammenarbeit mit dem Landkreis ein Fest der Vielfalt war. Die Angebote hatten den Nerv getroffen. Insgesamt, so Kylau, waren die Reaktionen sehr positiv. Es war sehr gut besucht.

„Es war sehr nervenaufreibend“

Der Aufwand, um dieses Fest zu organisieren, ist enorm hoch gewesen, betont Uwe Kylau. Zwar hatte er zuvor bereits zwei Stadtfeste organisiert, dieses Mal sollte aber aufgrund des Jubiläums alles noch größer sein. Die Erwartungen warendeutlich höher. „Es war eine große Herausforderung“, so Kylau. Vor allem mit Schaustellern sei es mitunter sehr schwierig gewesen. Nicht alle hielten sich an die Verträge. Ob sie kommen oder nicht, das wusste auch er als Organisator oft erst kurz vor dem Fest. „Es war sehr nervenaufreibend“, erklärt Kylau.

Viele Oldtimertraktoren nahmen am Umzug teil. Quelle: Malte Behnk

Einiges unterschätzte selbst er trotz seiner Erfahrung aus vorangegangenen Veranstaltungen. „Am Kalten Damm hätten wir noch mehr Stände haben können“, meint er. Aufgrund des großen Besucheransturms stießen die Akteure hinter den Ständen mit Essen und Getränken teilweise an ihre Grenzen. Mit der Versorgung der Besucher kamen sie nicht mehr nach.

Auch auf die Zusammenarbeit mit einheimischen Firmen bei der Ausgestaltung des Festes ging Uwe Kylau bei der Auswertung ein. Er sagte, wie in der Vergangenheit wären die erbrachten Leistungen oft sogar höher gewesen als die dazu gestellten Rechnungen.

