Hohen Schönberg: Einblicke in Bio-Bauernhof

Hohen Schönberg

Wie geht es weiter auf dem Hof Hoher Schönberg im Klützer Winkel? Bauer Jörg Altmann und 20 Festangestellte arbeiten dort wie anno dazumal. Trotzdem soll sich der Hof rentieren, denn Altmann muss die Löhne bezahlen. Es mangelt ihm auch in diesem Jahr nicht an neuen Ideen. Das zeigt die „Nordreportage“ im NDR-Fernsehen am Dienstag, dem 8. Dezember, ab 18.15 Uhr.

Die „Nordreportage“ ist dabei, wenn eine Schar kleiner Ferkel das erste Mal auf die Weide soll. Und auch ein Kälbchen und ein neuer Zuchtbulle sind da. Mit den neuen Tierpflegerinnen hat der Bauer aber offenbar kein Glück. Sie bleiben nur kurz. Dagegen wächst Friedrich, der neue Gärtner, mit seinen Herausforderungen. Das Gewächshaus ist endlich fertig, und es kommt zu unerwarteten Erträgen. Bisher machten die Schafe auf dem Hof Sorgen, weil sie die Pfirsichbäume anknabberten und die Früchte fraßen. Jetzt probieren die Mitarbeiter es mit einer neuen Schafrasse aus.

Das ganze Jahr über kommen jetzt Helfer auf den Hof, wollen „eine gute Sache unterstützen“, wie sie meinen. Um sie unterzubringen, werden Bauwagen hergerichtet. Die Frauen und Männer auf dem Bauernhof in Hohen Schönberg geben trotz vieler Probleme nicht auf.

Von Jürgen Lenz