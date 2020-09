Hohen Wieschendorf

Seit Jahren sorgt der kleine Ort Hohen Wieschendorf für Schlagzeilen. Die wohl bekannteste Invest-Ruine MV-weit ist die jahrelang unfertige Ferienhaussiedlung in direkter Nähe zum Strand. Ein österreichischer Investor bringt Bewegung in die Sache und will das Gebiet als neues Ferienressort „Bades Huk“ im kommenden Jahr eröffnen. Er spielt auch eine wichtige Rolle, was den Golfplatz im Ort betrifft.

Der wurde 1992 als erster überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern von der Lübecker Peter Tollgreve KG eröffnet. 2009 meldete der Betreiber Insolvenz an, im Oktober 2010 wurde das Golfhotel geschlossen. Zu diesem gehörte auch eine Anlage mit 32 Appartementwohnungen. Um die ging es in der Berichterstattung der OZ am 17. September 2010.

Firma aus Berlin wollte Hotel und Golfplatz retten

Eine Dame aus Chemnitz ersteigerte die Wohnungen für 1,2 Millionen Euro. Weil sie ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen war, sollten die Appartementwohnungen erneut versteigert werden. Die Begründung des Gerichts: Nicht einen Cent soll die Frau an die Gläubigerbank gezahlt und dennoch Appartements vermietet und dafür rund 200 000 Euro kassiert haben. Der Kaufpreis hätte im Mai 2010 gezahlt werden müssen. Da bis September kein Geld eingegangen war, hatte die Gläubigerbank eine erneute Zwangsversteigerung beantragt.

Im Juli 2014 kam die Ffire Property Management GmbH aus Berlin ins Spiel und kündigte Interesse an, Golfplatz und Hotel zu retten. Rund fünf Millionen Euro wollte das Unternehmen in die Hand nehmen. Die Verträge waren schon ausgearbeitet und unterschriftsreif. Doch dann sprach sich der Aufsichtsrat gegen die Investition aus.

Bald wieder Golfpartien möglich

Fünf Monate später machte die Ferienwohnungsvermietung aus Moidentin bei Wismar öffentlich, dass sie das leer stehende Golfhotel übernehmen möchte – inklusive des gut 11 000 Quadratmeter großen Grundstücks. Daneben verkündete der Erdbeerhof Glantz aus Hohen Wieschendorf, das Technikgebäude auf einem 4330 Quadratmeter großen Grundstück, einen Teil des Golfplatzes mit rund 124 000 Quadratmetern sowie ein Baugebiet für Ferienwohnungen mit knapp 64 500 Quadratmetern zu übernehmen.

Seitdem werden wieder Ferienwohnungen vermietet. Gute Nachrichten gibt es auch, was den Golfplatz betrifft. Dass Golfspieler wieder auf gepflegten Grün ihre Bälle schlagen können, ist dem österreichischen Investor Oliver Soini zu verdanken, der auch in das neue Ferienressort „Bades Huk“ Geld steckt. Bis zur Eröffnung ist die 18-Loch-Anlage gesperrt worden. Sie wird aufwendig saniert.

