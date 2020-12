Hohen Wieschendorf: Erdbeerhof bietet Tannen und Wurst zum Mitnehmen

Hohen Wieschendorf

Grün statt Rot: Auf dem Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf können täglich Weihnachtsbäume selbst abgesägt werden. Nordmanntannen aus eigenem Anbau, die unmittelbar vor der Hoftür in bester Ostseelage heranwachsen sind. Der Außenbereich ist mit Lichterketten festlich illuminiert. Leckere verpackte Wurstwaren zum Mitnehmen werden ebenfalls angeboten – täglich bis zum 23. Dezember je nach Wetterlage von 9 bis 17 Uhr. Den Ausflug lässt sich gut mit einem Spaziergang am nahe gelegenen Strand verbinden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von OZ