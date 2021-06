Am 15. Juni eröffnen in Hohen Wieschendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) Ferienhäuser mit Dünen und Buhnen. Das neue Urlaubsresort „Bades Huk“ befindet sich zwischen Wismar und Boltenhagen, direkt an der Ostsee. Was die Menschen dort erwartet, lesen und sehen Sie hier – mit Video.