Hohen Wieschendorf: Kleiner Hafen mit Komfort für die Gäste

Hohen Wieschendorf

Die Saison der Wassersportler in der Marina Hohen Wieschendorf sollte ganz gemütlich Ende April, Anfang Mai beginnen. Dass sich das Einwassern aber bis Ende Mai hinziehen könnte, hätte vor Corona niemand gedacht.

Jetzt dümpeln aber wieder etliche Segelboote an den Stegen der Marina auf den Wellen und für die Segler ist fast alles beim Alten. Mit ihren knapp hundert Liegeplätzen ist die Marina in Hohen Wieschendorf eine der kleineren an der mecklenburgischen Ostseeküste. Etwa 90 der Liegeplätze sind an Dauerlieger vermietet, die sich schon lange kennen. Platz für Tagesgäste gibt es aber eigentlich fast immer.

Anzeige

Restaurant direkt am Hafen

Eine Party mit den Seglern, die schon für das Einwassern geplant war, wird voraussichtlich im Herbst stattfinden. Die Segler, die in der Marina Hohen Wieschendorf festmachen, sind dort aber nicht in der kompletten Einsamkeit. Sie finden direkt am Hafen ein Restaurant und einen Strandkorbverleih. Die Natur drumherum bietet viele Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren. Wismar ist nur wenige Kilometer entfernt und zur Insel Poel bietet sich ein Segeltörn an.

Weitere OZ+ Artikel

Segelfahrten in die Arktis

Außerdem wirbt die Marina mit einem Augenzwinkern mit der langen touristischen Tradition. Kapitän Wilhelm Bade, der 1843 auf Gut Hohen Wieschendorf geboren wurde, veranstaltete von hier aus die ersten touristischen Segelfahrten in die Arktis.

Zwölf Zimmer für Urlauber

Neu sind im Gebäude auf dem Anlieger zwölf modern eingerichtete Zimmer, die an Segler, aber auch an andere Gäste vermietet werden. Damit sie auch ein Frühstück bekommen, wurde außer einem kleinen Shop auch ein Café neu eingerichtet. Sanitäranlagen stehen den Wassersportlern selbstverständlich zur Verfügung. Es gibt aber auch eine Sauna und ein Dampfbad.

Infos: Marina Hafen Hohen Wieschendorf GmbH & Co. KG, Zum Anleger 51, 23968 Hohen Wieschendorf, Telefon: 038428 / 63 92 05, Hafenmeister: 0177 / 888 44 80, Mail: marinahohenwieschendorf@gmail.com, Internet: www.marina-hohenwieschendorf.de

Lesen Sie auch

Von Malte Behnk