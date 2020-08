Hohen Wieschendorf

Samstagmittag. Sonnenschein. 25 Grad Celsius. Links der Mole in Hohen Wieschendorf tummeln sich viele Strandgäste. Mehr als die Hälfte ist nackt. Die Freikörperkultur wird dort seit 50 Jahren gelebt, weiß Irmgard Lillwitz.

Die 86-Jährige sitzt auf einem Campingstuhl unter einem Schirm – mit Blick auf das Volleyballfeld, eine Freizeitbeschäftigung, die sie mit initiiert hat. Jedes Frühjahr wird das Netz auf- und zum Ende des Herbstes wird abgebaut.

Zwei Mannschaften veranstalten gerade ein Spaßturnier. Nur wenige haben ihre Körper bedeckt. Irmgard Lillwitz kennt sie und feuert an. Auf Außenstehende wirken alle wie eine Großfamilie im Sommerurlaub.

Strandabschnitt als FFK-Bereich beworben

Die Rentnerin greift zu einem Strandführer, in dem der Abschnitt als FKK-Bereich verzeichnet ist. Auch im Internet wird dieser offiziell beworben: „...ein nur wenige hundert Meter langer FKK-Abschnitt mit breitem, gutem Strand, der nach Osten an einer alten Mole endet“, ist auf www.nacktbaden.de zu lesen. Ebenso auf www.ostsee24.de finden Anhänger der Freikörperkultur Infos. In der Tat steht mehr als 100 Meter von der Mole entfernt ein Schild mit der Aufschrift „ FKK zugelassen ab hier“. Auf dem dankt die Marina Hohen Wieschendorf fürs Verständnis.

Auf ihrer Internetseite bewerben die Betreiber der Marina allerdings nur ihre Strandkörbe und verlieren kein Wort davon, dass sich Nackedeis am und im Wasser tummeln. Und das scheinbar aus gutem Grund. Corinna und Michael Schäfer, die die Marina vor sieben Jahren gekauft und unter anderem mit einem Hotel und einem Restaurant wieder zum Leben erweckt haben, kämpfen um ihr Recht und wollen die FKK-Anhänger vertreiben.

Aussprache hinter verschlossen Türen

Es ist kurz vor zwölf. In wenigen Minuten bitten die Schäfers zu einer Aussprache auf die Mole. Wie sich gleich herausstellen wird, hat das Ehepaar nicht mit vielen FKK-Anhängern – vorrangig Alteingesessene – gerechnet, die um ihr Gewohnheitsrecht kämpfen. Ronald Henning hatte vorab über Facebook die Werbetrommel gerührt.

Und so stehen dem Ehepaar um 12 Uhr knapp 50 Menschen gegenüber – bekleidet, versteht sich. Sichtlich überrascht bittet es maximal eine Handvoll Anwesende zu einem Gespräch hinter verschlossenen Türen. Eine Konfrontation hatten die FKK-Fans nicht beabsichtigt, aber unter diesen Umständen wird der Ton nun rauer. Viele verstehen es nicht, dass sie nicht gemeinsam ins Gespräch kommen und die Freikörperkultur nach so vielen Jahren nicht mehr geduldet ist.

Urlauber können Anblick nicht ertragen

Familie Schäfer begründet das mit Beschwerden ihrer Hotelgäste, die den Anblick der Nackten am Strand nicht ertragen würden. Vorschläge wie Sanddornbegrenzungen als Sichtschutz weist sie zurück. Mehr Infos gibt es nicht. Die Anwesenden sind auf eine Zusammenfassung der FKK-Fans Ronald Henning, Detlef Klingowski, Gerd Jiske und Ramona Meister-Lichtwark sowie von der sachkundigen Einwohnerin im Sozialausschuss, Ines Kujath, angewiesen. Nur sie werden zum Gespräch gebeten, der Rest bleibt verärgert zurück.

Kurt Juhl (71): "FKK hat nichts mit Sex zu tun, sondern mit Liebe zur Natur." Quelle: Jana Franke

Kurt Juhl aus der Nähe von Schwerin kommt seit 50 Jahren regelmäßig nach Hohen Wieschendorf, um seine Freizeit am und im Wasser hüllenlos zu verbringen. „ FKK hat nichts mit Sex zu tun, sondern mit Liebe zur Natur“, betont der 77-Jährige.

Unter die Wartenden mischt sich eine Vertreterin des neuen Urlaubsresorts „Bades Huk“, das im Frühjahr 2021 etwa 300 Meter vom Strand entfernt eröffnet werden soll. Sie betont, dass es nicht im Sinne des Investors ist, Gäste vom Strand zu vertreiben und grenzt klar vom Bestreben der Marina-Betreiber ab. Dafür erntet sie Applaus.

Ernüchterung nach dem Gespräch

Etwa eine halbe Stunde dauert das Gespräch hinter verschlossenen Türen. Familie Schäfer lässt sich danach nicht mehr blicken. Die eingeladenen Frauen und Männer erstatten Bericht. So soll es einen Erbbaupachtvertrag über fast 150 Jahre geben.

Bürgermeister Jan van Leeuwen. Quelle: Malte Behnk

Eine Nachfrage der OZ bei Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen, der nicht zu dem Gespräch geladen ist, ergibt, dass ein solcher tatsächlich vor seiner Zeit als Bürgermeister mit den ehemaligen Marina-Investoren geschlossen wurde. „Im Zuge der Zwangsversteigerung ist dieser auf Familie Schäfer übergegangen“, erläutert er.

Wie groß die Strandfläche ist, für die das Ehepaar mit ihrem Hausrecht argumentiert, war am Wochenende von offizieller Seite nicht herauszubekommen. Familie Schäfer gibt den Bereich bis zur kleinen Steinmole etwa 100 Meter hinter dem Volleyballfeld an. Und bis dahin soll es ab kommendem Jahr nur einen Textilstrand geben. Die Nacktbader und -sonnenanbeter dürfen sich dann dahinter aufhalten, berichtet Ramona Meister-Lichtwark aus dem geführten Gespräch heraus. Alles andere könne man den Urlaubern und vor allem auch Kindern nicht zumuten, soll es geheißen haben.

Ramona Meister-Lichtwark: "Sie waren gesprächsbereit. Aber für uns gilt nun: anziehen oder umziehen!" Quelle: Jana Franke

„Wir müssen jetzt leider erst einmal so auseinandergehen“, erklärt Ramona Meister-Lichtwark. Die sachkundige Einwohnerin Ines Kujath werde die Angelegenheit in die Gemeindevertretung zur Diskussion geben, sagt sie.

Irmgard Lillwitz sitzt enttäuscht in ihrem Campingstuhl und schüttelt den Kopf. „Der Strand ist Allgemeingut und für alle da“, sagt sie. 50 Jahre habe sie hier die Zeit nackt genossen und mit ihren FKK-Freunden und -Bekannten auch für Ordnung am Strand gesorgt. Und dann werden sie wegen angeblicher Beschwerden vertrieben. Wie es jetzt weitergehen wird? Das vermag spontan niemand der anwesenden FKK-Fans am Sonnabend zu sagen. Der Schock sitzt tief.

