Seit 50 Jahren sind FKK-Anhänger am Strand von Hohen Wieschendorf willkommen. Nun sollen sie auf Wunsch der Marina-Betreiber umziehen. Der Grund: Urlauber würde der Anblick stören.

Streit um FKK-Strand in Hohen Wieschendorf: „Urlauber sollen woanders hinfahren“

Streit um FKK-Strand in Hohen Wieschendorf: „Urlauber sollen woanders hinfahren“

Kostenlos bis 20:01 Uhr Streit um FKK-Strand in Hohen Wieschendorf: „Urlauber sollen woanders hinfahren“