Anlage an der Ostsee - Video: So sieht der sanierte Golfplatz in Hohen Wieschendorf kurz vor der Eröffnung aus

Der Golfplatz in Hohen Wieschendorf ist etwas Besonderes – vor allem wegen seiner Lage an der Ostsee. In den vergangenen Monaten ist er umfangreich saniert worden. Die Eröffnung steht kurz bevor. Wir haben uns auf dem Platz umgeschaut – mit Video und Bildergalerie.