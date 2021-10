Hohen Wieschendorf

Eine Zielgruppe des neuen Ostseeresorts „Bades Huk“ sind die Golfspieler. Denn den Betreibern gehört auch eine 18-Loch-Anlage in direkter Nachbarschaft der Ferienhäuser. Die ist aufwendig saniert worden und bereits seit August 2021 bespielbar – allerdings bislang nur mit neun Löchern und der Driving Range.

Das restliche Areal wurde weiter saniert, ist nun aber auch fertig. Deshalb wird zu einem offenen Turnier eingeladen – dem ersten mit 18 Löchern, Meerblick inklusive. Die Lage an der Wismarbucht macht den Platz für viele Spieler sehr attraktiv, sie können während ihres Aufenthaltes auch Schiffe vorbeisegeln sehen oder Küstenvögel beobachten.

Erster Platz nach der Wende

Bei der Anlage handelt es sich um die erste, die nach der Wende in den neuen Bundesländern errichtet worden ist. Einen Betreiber oder Eigentümer hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Deswegen haben die Mitglieder des bisherigen Golfclubs den 74 Hektar großen Platz so gut wie möglich instand gehalten. 2020 hat dann der Investor von „Bades Huk“ einen langfristigen Pachtvertrag mit der Gemeinde geschlossen und Christoph Städler engagiert.

Der Nationalspieler der Senioren hat den neuen Platz designt. Ihm gefällt die sehr angenehm bewegte Geländetopografie, die durch die frühere Gletscherbildung geprägt ist. Das sei aus sportlicher Sicht sehr abwechslungsreich, wenn man immer leichte Schräglagen hat. Die Länge der Spielbahnen (5778 Meter gelb und 4942 Meter rot) sorgen für Abwechslung. Mit der Veränderung des Bahnenverlaufs gibt es zudem mehr Spielmöglichkeiten.

Komplett bespielbar ab Ende Oktober

Angepflanzt wurden verschiedene Rasensorten mit 1200 bis 15 000 Trieben pro Quadratmeter. Dabei handelt es sich um heimische Pflanzen, die zum Klima und Boden passen. Größere Findlinge sind als natürliche Hindernisse in die Bahnen integriert.

Bespielbar ist der gesamte Platz ab dem 31. Oktober. Dann erfolgt auch der erste Turnierabschlag – symbolisch mit einem goldenen Ball. Der ist auch schon beim ersten Turnier auf der 9-Loch-Anlage über das Grün geflogen. Die Idee, golden loszulegen, stammt von Thorsten Wolfram. Er hat die Sanierung des Platzes betreut und umgesetzt und wollte unbedingt in diesem Jahr wenigstens einmal auf der kompletten Anlage spielen. Sein Ziel ist es, jüngere Sportler in den neuen Golfclub „Bades Huk“ zu holen, den es ab dem kommenden Jahr geben wird. Etwa 60 Jugendliche, Frauen und Männer haben bereits ihr Interesse bekundet. Ab dem 1. Januar 2022 können sie offiziell Mitglieder werden.

Meldeschluss ist der 5. November

Mit den zurückliegenden Monaten ist Thorsten Wolfram zufrieden. Die angebotenen Kurse sind gut gebucht gewesen. Das Angebot soll im neuen Jahr fortgesetzt und ausgeweitet werden – mit mehr Mitarbeitern. Außerdem werden für Golfclubs in ganz Deutschland auch Gruppenreisen angeboten. Die Golfakademie wird das Programm für Kinder und Jugendliche erweitern. So ist zum Beispiel ein Jugendcamp vom 14. bis 18. März 2022 geplant, bei dem es darum geht, den Sport zu erlernen. Außerdem können Interessierte in Tages- und Wochenkursen die Platzreifeprüfung erlangen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag, den 7. November, beginnt um 10 Uhr ein weiteres Turnier. Wer dann um den ersten Sieg in Hohen Wieschendorf mitspielen möchte, kann sich online unter https://badeshuk.de/golf anmelden. Die Siegerehrung mit ­Essen findet im Marina Café mit Blick auf die Ostsee statt, es ist 400 Meter vom Golfplatz entfernt. Das Startgeld beträgt für Vereinsmitglieder 30 Euro, für Gäste 60 Euro (inklusive Tages-Greenfee, Essen, Getränke, Turnier). Meldeschluss ist der 5. November um 18 Uhr.

Von Kerstin Schröder