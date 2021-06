Hohenkirchen

Bushaltestellen hatten einst ihren Ruf weg: Wo es weder Jugendklub und noch Kneipe gab, lungerte gern die Dorfjugend an ihnen rum, hörte laute Musik und hinterließ Scherben von Bierflaschen. Doch seitdem sich junge Leute lieber virtuell treffen, während sie vor Computern oder Smartphones hocken, hat die Bushaltestelle vielerorts ihre Bedeutung für das soziale Leben verloren. Nicht so in der Gemeinde Hohenkirchen (Nordwestmecklenburg).

Hier wurde am Donnerstag der erste „Digitale Dorfplatz“ des Landes freigeschaltet. Ein Ereignis, das auch Mecklenburg-Vorpommerns umtriebiger Landwirtschaftsminister nicht verpassen wollte. Und so begleitete Till Backhaus (SPD) die Einweihung mit einer launigen Rede. Darin hieß es: „Man sieht, was passiert, wenn Menschen eine verrückte Idee haben und diese konsequent verfolgen.“ Offenbar wird sie umgesetzt.

Kostenloses W-Lan an der Bushaltestelle

Der Mann mit dem verrückten Einfall war in diesem Fall Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen. Er erinnert sich: „Schon vor fünf Jahren kam mir die Idee für dieses Projekt. Unser Gemeindearbeiter war immer einen ganzen Tag unterwegs, um in allen Schaukästen der Gemeinde die Bekanntmachungen auszutauschen. Das müsste schneller gehen, dachte ich mir.“ Geht es auch, denn sämtliche Mitteilungen aus der Verwaltung werden nun per Mausklick im Amt bald in allen elf Dörfern angezeigt. Der frühere Schaukasten mit Zetteln ist nun also ein Monitor. Und was für einer!

Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen (CDU) und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) weihen den ersten digitalen Dorfplatz des Landes ein. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Gut eingepackt in einen grauen Kasten, wird er mit den Fingern bedient. Er bietet W-Lan, eine Kartenübersicht der Region und ist vollgepackt mit Informationen, durch die man sich kinderleicht klicken kann. Notfalltelefonnummern, die nächste Apotheke, Auskünfte zu Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und sogar Wanderkarten zeigt er an. Ab August kommen dann noch Infos zum öffentlichen Personennahverkehr hinzu.

„Mehrwert für das ganz normale Leben“

Und auch der Termin für den nächsten Seniorennachmittag wurde schon eingepflegt, wie Karina Stenker, die die Veranstaltung organisiert, erfreut feststellt. Sie fragt gleich mal, ob nicht jemand aus dem Amt den Älteren zeigen könne, wie man mit dem Monitor umgeht. Kein Problem, beteuert van Leeuwen, und der Landwirtschaftsminister wendet sich direkt an die anwesenden jungen Mädchen, ob sie das nicht übernehmen könnten. Eine muntere Plauderei entsteht so vor der Bushaltestelle und das Gefühl eines echten, lebendigen Dorfplatzes kommt auf.

Plötzlich wird vorstellbar, wie die Einwohner hier zusammenkommen, sich über die Ergebnisse der letzten Gemeindesitzung informieren und darüber diskutiere. Sie könnten hier genauso gut erfahren, wann das Dorffest startet, und dabei auf Radtouristen treffen, die gerade den kostenlosen Zugang ins Internet nutzen wollen oder einen Restaurant-Tipp benötigen. Das ist es also, was Till Backhaus meint, wenn er sagt: „Digitale Anwendungen müssen für Menschen erlebbar sein.“ Oder: „Digitalisierung setzt sich durch, wenn der Mehrwert für das ganz normale Leben in der Familie, in der Nachbarschaft und in Vereinen erkannt wird.“

„Der Westen hat nicht einen Cent dazu bezahlt“

Er sei stolz, sagt Backhaus, dass so etwas Einmaliges in Deutschland ausgerechnet in MV beginne. Und weil die Stimmung so gelöst ist, sagt er auch noch: „Das haben wir ganz allein geschafft. Der Westen hat nicht einen Cent dazu bezahlt.“

Ganz allein war die Gemeinde jedoch nicht bei der Umsetzung: Ein Verbund von sieben Dörfern der Region um Hohenkirchen hatte 2018 den vom Landwirtschaftsministerium mit 100 000 Euro ausgelobten Wettbewerb „Smart tau Hus“ gewonnen und das Forschungsprojekt für weitere 210 000 Euro gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering Kaiserslautern (IESE) umgesetzt.

Ob sich die verrückte Idee am Ende in der Praxis bewährt, wird sich in ein paar Wochen zeigen, wenn alle Bildschirme an öffentlichen Plätzen und Strandaufgängen installiert wurden – in Hohenkirchen, im Ostseebad Boltenhagen, Gägelow, Kalkhorst, Klütz, Damshagen und Zierow.

Von Juliane Schultz