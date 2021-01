Hoher Schönberg: Weitblick zu zwei Hansestädten

Hohen Schönberg

Bei klarer Sicht mal den Weitblick genießen, das kann man in Hohen Schönberg zwischen Klütz und Kalkhorst im Landkreis Nordwestmecklenburg. 2014 wurde auf dem Hohen Schönberg, der früher auch Sehnsuchtsberg genannt wurde, eine Aussichtsplattform erbaut. Dort steht man 92,5 Meter über dem Meeresspiegel und kann den Rundblick über viel Natur genießen.

Bei klarer Luft kann man aber auch die Hansestädte Wismar und Lübeck sehen. An der Plattform sind einige Edelstahltafeln angebracht. In sie ist eingraviert, was in welcher Entfernung zu entdecken ist. Einen Parkplatz gibt es an der Landesstraße beim Biohof „Hoher Schönberg“. Von dort gibt es einen Fußweg von etwa 500 Metern den Hügel hinauf.

Von Malte Behnk