Holzschuppen nahe Schönberg in Flammen: Verdacht auf Brandstiftung

Wismar

Ein Holzschuppen auf dem Gelände des Anglersees in Herrnburg ( Nordwestmecklenburg) an der Grenze zu Schleswig-Holstein hat am Dienstagvormittag gebrannt. Der Schuppen war 4 mal 5 Meter groß und wurde zur Aufbewahrung von Gegenständen benutzt. Er brannte bis auf das Ständerwerk vollständig aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren Herrnburg, Lüdersdorf und Palingen löschten das Feuer und verhinderten, dass es auf ein in der Nähe stehendes Gebäude übergreift. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei besteht der Verdacht der Brandstiftung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/720 0 zu wenden.

Von OZ