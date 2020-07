Hommage an einen Ostrocker: Ein Abend rund um Klaus Renft in Grevesmühlen

Grevesmühlen

„Nachdem uns Corona gezwungen hat, viele Veranstaltungen abzusagen, legen wir jetzt umso döller wieder los“, freut sich Mario Wehr vom Café Kaffeebrenner im Grevesmühlener Bahnhofsgebäude. So begrüßt er am Freitag, den 17. Juli, um 20 Uhr mit Andreas Schirneck einen langen Weggefährten, Bandkollegen und engen Freund des Ostrockers Klaus Renft. Los geht es wie gewohnt um 20 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es ab sofort im Café Kaffeebrenner, Am Bahnhof 1, oder telefonisch unter 0162/2320188. „In Zeiten von Corona ist die Anzahl der Gäste leider begrenzt“, bemerkt Mario Wehr.

Der Thüringer Musiker Andreas Schirneck nimmt die Herausgabe der Tagebücher von Klaus Renft im Buschfunk Verlag zum Anlass, mit einer Hommage auf Tour zu gehen und auch in Grevesmühlen Station zu machen. Mit selten gezeigten Fotoaufnahmen wird ein Portrait des im Jahre 2006 verstorbenen Musikers gezeichnet. Dabei geht es natürlich um Renft’s Bedeutung für die Rockmusik in Deutschland, aber auch um die legendäre Trinkfestigkeit oder um Renft als Frauenheld.

Private Einblicke

Da beide Musiker befreundet waren, dürfen die Gäste auch private Einblicke in das Leben des grummeligen Chaoten erwarten. So gibt es auch Zitate aus Renft’s Stasi-Akten sowie aus seinen Tagebüchern. Wer war der Mann, dessen Bassgitarre im Bonner Haus der Geschichte ausgestellt ist (ausgerechnet neben Kohls Strickjacke!)? Einer seiner Lieblingssprüche war „Was kostet die Welt? Ich möchte zwei!“ Und wussten Sie, dass Renft auch souverän mit Farbe und Pinsel umgehen konnte und Ausstellungen auf Malta hatte?

Gewürzt wird der Abend mit derart skurrilen Storys, die sie nur das Leben schreiben kann. Im zweiten Teil spielt Schirneck einige ausgewählte Stücke aus dem Programm, mit dem beide Musiker über Jahre als „LSD -Löhmaer Song Duo“ durch die Lande zogen.

