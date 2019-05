Wohlenberg

Das Wetter passte, die Windrichtung auch, und so war am Wochenende Hochsaison auf dem Anleger in Wohlenberg. Die Hornhechte waren da. Entsprechend eng war es auf dem Anleger. Reihenweise bissen die länglichen Fische, deren Gräten beim Zubereiten übrigens eine grüne Färbung annehmen. Und weil es auf dem Anleger ziemlich eng zuging, wichen einige Angler auf eine Alternative aus und gingen mit der Wathose in die Ostsee bis zur Abbruchkante, um von dort aus zu angeln.

Und so sehen sie aus, die Hornhechte aus der Ostsee. Quelle: Stefan Sauer

Michael Prochnow