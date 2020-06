Bernstorf

Soziales Engagement, nicht nur in Corona-Zeiten: Das Hospiz in Bernstorf hat in den vergangenen Tagen mehrere Spenden entgegengenommen, unter anderem hat der Verein „Tätowierte gegen Krebs“ einen Teakholztisch, Lampen und einen Scheck über 2000 Euro übergeben.

Aber auch die Schneiderei des Brautmodenausstatters „Weiße Träume“ aus Grevesmühlen hat sich für das Haus eingesetzt. Schneiderin Sina Gutow übergab an Isbelle Röhr von der Geschäftsführung des Hospizes 60 selbstgenähte Masken. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung“, sagte Isabelle Röhr. Denn das Haus muss einen Teil seiner Betriebskosten über Spenden einwerben.

Bettina Krebs von der Hausleitung mit den beiden Laptops. Quelle: Privat

Die Fußballnationalmannschaft hat 1000 Laptops an gemeinnützige Einrichtungen gespendet, damit die Bewohner von Pflegeheimen und Gäste im Hospiz mit ihren Freunden und Familie während der Corona-Pandemie in Kontakt bleiben können per Videotelefonie.

Auch das Bernstorfer Hospiz hatte sich beworben, da einige Freunde und Familien der Gäste sehr weit entfernt wohnen und oftmals ein persönlicher Besuch nicht möglich ist. Zwei Laptops sind jetzt im Hospiz eingetroffen.

Von Michael Prochnow