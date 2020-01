Grevesmühlen

Das Hotelrestaurant „Altes Rathaus“ in Grevesmühlen braucht einen neuen Pächter. Die Stadt hatte den alten Pachtvertrag gekündigt, der am 31. Mai ausläuft. In der kommenden Woche wird die geschichtsträchtige Immobilie neu ausgeschrieben. Interessenten gibt es bereits.

Die Berg-und-Talfahrt des Hauses setzt sich fort. Als Prestigeobjekt der Stadt Grevesmühlen gestartet, hat das Alte Rathaus seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 fast ein halbes Dutzend Betreiber erlebt – keiner schaffte es, das Restaurant mit Hotelbetrieb wirtschaftlich zu betreiben. Auch der aktuelle Besitzer, die Schnitzel-Kaiser UG aus Brandenburg, hat die Segel gestrichen. Bereits im Dezember 2018 wurde das Restaurant geschlossen, nachdem immer weniger Gäste gekommen waren. Anfangs war von Seiten der Geschäftsführung von einer „Winterpause“ die Rede, weil sich die Gastronomie in der dunklen Jahreszeit nicht rechnen würde. Im April 2019 öffnete die Gaststätte zwar ihre Türen, schloss sie aber nach wenigen Wochen wieder. Dann hing plötzlich im Juli ein Zettel an der Tür, dass Hotelgäste, wenn sie ein Zimmer wünschten, sich per Telefon melden müssten. Das Restaurant ist seitdem zu.

Seit August 2013 ist die Schnitzel-Kaiser UG aus Wusterhausen/ Dosse Pächter. Die Stadt Grevesmühlen ist Eigentümer des Gebäudes, das von der Wobag verwaltet wird. Seit der Schließung des Restaurant diskutierten die Stadtvertreter hinter verschlossenen Türen über die Zukunft des Hauses. Inzwischen ist klar, dass der Pachtvertrag mit der Schnitzel-Kaiser UG nicht verlängert wird. Wenn in den nächsten Tagen die Ausschreibung veröffentlicht wird, dann dürfte es spannend werden. Denn seit Monaten wird im Grevesmühlener Rathaus darüber spekuliert, wer frischen Wind in die alten Mauern bringen könnte. Nach OZ-Informationen hatten bereits Unternehmer aus Grevesmühlen, die ebenfalls in der Gastronomie aktiv sind, Interesse angemeldet, sich aber später zurückgezogen. Dennoch gibt es weitere Interessenten an dem Haus, das nicht nur über eine Gaststätte und Hotelzimmer im Obergeschoss verfügt, sondern auch über einen großen Gewölbekeller mit separatem Eingang von der August-Bebel-Straße.

Die Geschichte des Alten Rathauses Das Gebäude wurde im 16. Jahrhundert in aufwendiger architektonischer Gestaltung errichtet, 1659 wurde das Gebäude durch den großen Stadtbrand völlig vernichtet und erst 1715 als Neubau des Rathauses wiederhergestellt und als solches auch bis nach der Wende genutzt. Mit dem politischen Umbruch endete jedoch die Phase als Rathaus, in mehreren Schritten wurde das Gebäude von 1994 bis zum Jahr 2000 umfassend saniert. Danach wurde das Gebäude, das Hotelzimmer, ein Restaurant und einem ausgebauten Gewölbekeller besitzt, verpachtet.

Die erste Pächterin des Alten Rathauses war im Jahr 2000 Dagmar Gutschke, die mit großen Erwartungen in das neue Jahrtausende gestartet war. Gutbürgerliche Küche und zahlreiche Veranstaltungen prägten das Bild in den folgenden Monaten. Dennoch steckte die Unternehmerin bald in finanziellen Schwierigkeiten und meldete im Sommer 2003 Insolvenz an.

Hanko Ehlers, Betreiber des Hotel Paetau in Schönberg, übernahm mit Mario Runzer das Restaurant am 1. September 2003. Auch das Hotel empfing wieder Gäste. Ehlers und Runzer erweiterten die Speisekarte, versprachen zahlreiche Veranstaltungen und scheiterten nach zwei Jahren ebenfalls. Im Mai 2005 unterschrieb schließlich Mathias Buhse den Pachtvertrag für das Alte Rathaus. Nach einem erfolgreichen Start musste auch er im April 2011 das Handtuch werfen. Gut ein halbes Jahr später versuchte es Wigbert Kanne, Gastronom aus Warnemünde mit gehobener Küche, wie er zu Beginn versicherte. Doch den Geschmack der Grevesmühlener traf er damit nicht. Nach knapp 13 Monaten stand auch er vor dem Ende seiner Zeit als Grevesmühlener Restaurant-Betreiber. In seinem Fall musste die Stadt Grevesmühlen als Eigentümer des Gebäude allerdings per Räumungsklage nachhelfen, um den Neuanfang zu starten. Im Februr 2013 übergab Kanne schließlich die Schlüssel an die Stadt und die reichte ihn an die Schnitzel-Kaiser UG weiter.

